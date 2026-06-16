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Кошти мають працювати на оборону: ДПС та правоохоронці відпрацьовуватимуть схеми виведення грошей за кордон

19:17, 16 червня 2026
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Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та державними інституціями створила міжвідомчу робочу групу для протидії схемам виведення коштів за кордон.
Кошти мають працювати на оборону: ДПС та правоохоронці відпрацьовуватимуть схеми виведення грошей за кордон
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У Державній податковій службі повідомили про створення міжвідомчої робочої групи, яка займатиметься виявленням та припиненням схем виведення коштів за кордон. Про це заявила виконувачка обов’язків Голови ДПС Леся Карнаух.

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Вона нагадала, що раніше податкова служба оприлюднила дані про масштабну схему, пов’язану з ризиковими компаніями. За інформацією ДПС, понад 2,3 тисячі суб’єктів господарювання провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.

«І наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а і разом з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів. Саме це питання ми обговорили під час спільної наради за участю керівництва ДПС, БЕБ, Нацбанку, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора. Ухвалили рішення створити спільну міжвідомчу робочу групу», – сказала вона.

За словами Карнаух, учасники групи домовилися обмінюватися аналітичними матеріалами щодо кожного виявленого випадку. Кожна ситуація розглядатиметься окремо та детально, а також проводитиметься робота з встановлення всього ланцюга осіб, причетних до можливих порушень.

Крім того, робоча група координуватиме дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній-нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

У ДПС наголосили, що кожен орган працюватиме в межах своїх повноважень та компетенції.

«Маємо ефективно реагувати на всі виявлені порушення. Для країни в умовах війни це насамперед питання економічної безпеки. Бо кошти мають працювати на нашу оборону, а не виводитися за кордон, як в даному випадку», – додала Леся Карнаух.

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податкова Україна ДПС

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