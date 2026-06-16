Средства должны работать на оборону: ГНС и правоохранители будут отрабатывать схемы вывода денег за границу

Государственная налоговая служба совместно с правоохранительными органами и государственными институтами создала межведомственную рабочую группу для противодействия схемам вывода средств за границу.

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В Государственной налоговой службе сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься выявлением и пресечением схем вывода средств за границу. Об этом заявила исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух.

Она напомнила, что ранее налоговая служба обнародовала данные о масштабной схеме, связанной с рисковыми компаниями. По информации ГНС, более 2,3 тысячи субъектов хозяйствования провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

«И наша задача — не только выявлять такие схемы, но и вместе с правоохранительными органами и другими государственными институтами разрушать их и сделать всё возможное для привлечения к ответственности исполнителей и организаторов. Именно этот вопрос мы обсудили во время совместного совещания с участием руководства ГНС, БЭБ, Нацбанка, Гостаможслужбы, Госфинмониторинга и Офиса Генерального прокурора. Было принято решение создать совместную межведомственную рабочую группу», — сказала она.

По словам Карнаух, участники группы договорились обмениваться аналитическими материалами по каждому выявленному случаю. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно и детально, а также будет проводиться работа по установлению всей цепочки лиц, причастных к возможным нарушениям.

Кроме того, рабочая группа будет координировать действия для раннего выявления рисковых внешнеэкономических операций, установления организаторов схем, конечных выгодоприобретателей и фактических контролёров компаний-нерезидентов, которые могут использоваться для незаконного вывода средств.

В ГНС подчеркнули, что каждый орган будет работать в пределах своих полномочий и компетенции.

«Мы должны эффективно реагировать на все выявленные нарушения. Для страны в условиях войны это прежде всего вопрос экономической безопасности. Ведь средства должны работать на нашу оборону, а не выводиться за границу, как в данном случае», — добавила Леся Карнаух.

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