  1. В Украине

Средства должны работать на оборону: ГНС и правоохранители будут отрабатывать схемы вывода денег за границу

19:17, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная налоговая служба совместно с правоохранительными органами и государственными институтами создала межведомственную рабочую группу для противодействия схемам вывода средств за границу.
Средства должны работать на оборону: ГНС и правоохранители будут отрабатывать схемы вывода денег за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься выявлением и пресечением схем вывода средств за границу. Об этом заявила исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она напомнила, что ранее налоговая служба обнародовала данные о масштабной схеме, связанной с рисковыми компаниями. По информации ГНС, более 2,3 тысячи субъектов хозяйствования провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

«И наша задача — не только выявлять такие схемы, но и вместе с правоохранительными органами и другими государственными институтами разрушать их и сделать всё возможное для привлечения к ответственности исполнителей и организаторов. Именно этот вопрос мы обсудили во время совместного совещания с участием руководства ГНС, БЭБ, Нацбанка, Гостаможслужбы, Госфинмониторинга и Офиса Генерального прокурора. Было принято решение создать совместную межведомственную рабочую группу», — сказала она.

По словам Карнаух, участники группы договорились обмениваться аналитическими материалами по каждому выявленному случаю. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно и детально, а также будет проводиться работа по установлению всей цепочки лиц, причастных к возможным нарушениям.

Кроме того, рабочая группа будет координировать действия для раннего выявления рисковых внешнеэкономических операций, установления организаторов схем, конечных выгодоприобретателей и фактических контролёров компаний-нерезидентов, которые могут использоваться для незаконного вывода средств.

В ГНС подчеркнули, что каждый орган будет работать в пределах своих полномочий и компетенции.

«Мы должны эффективно реагировать на все выявленные нарушения. Для страны в условиях войны это прежде всего вопрос экономической безопасности. Ведь средства должны работать на нашу оборону, а не выводиться за границу, как в данном случае», — добавила Леся Карнаух.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Украина ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]