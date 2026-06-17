Несколько продавцов по одному адресу: кому нужна отдельная лицензия на табак и вейпы

ГНС напомнила продавцам табачных изделий и вейпов, что работа нескольких предпринимателей по одному адресу не освобождает от обязанности оформлять отдельные лицензии: каждое предприятие должно получить собственное разрешение на розничную торговлю.

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Если несколько предпринимателей или компаний продают табачные изделия или жидкости для электронных сигарет по одному адресу, каждый из них должен получить отдельную лицензию на право розничной торговли. Такой вывод следует из положений Закона Украины №3817 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива».

Согласно закону, местом розничной торговли считается место реализации товаров в конкретном торговом помещении или здании, где проводятся расчетные операции через зарегистрированные РРО или программные РРО. Также таким местом может быть объект, с которого товары отгружаются для дальнейшей доставки конечным потребителям.

При этом все расчетные операции в месте торговли должны осуществляться через надлежащим образом зарегистрированные кассовые аппараты или программные РРО. В предусмотренных законом случаях могут использоваться расчетные книжки. Выручка от реализации табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет подлежит обязательному учету независимо от того, продаются ли через тот же РРО другие товары.

Национальный стандарт ДСТУ 4303:2004 определяет, что торговый центр может объединять несколько торговых объектов, а магазин является отдельным объектом розничной торговли, предназначенным для продажи товаров конечным потребителям.

В соответствии со статьей 23 Закона №3817, розничная торговля табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет разрешается только при наличии соответствующей лицензии.

Кроме того, статья 34 этого Закона предусматривает, что в Единый реестр лицензиатов вносятся сведения об адресах мест розничной торговли, идентификаторах объектов налогообложения, а также фискальные номера РРО и программных РРО, которые используются в каждом конкретном месте торговли.

Поскольку плата за лицензию устанавливается за каждое место розничной торговли отдельно, в случае торговли табачными изделиями или жидкостями для электронных сигарет несколькими субъектами хозяйствования по одному адресу каждый из них обязан оформить собственную лицензию. Общий адрес или размещение в одном торговом центре не дают права пользоваться одной лицензией на всех продавцов.

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