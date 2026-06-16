Андрей Сибига встретился с Марко Рубио: обсудили пути продвижения мирного процесса

Андрей Сибига поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

Фото: mfa.gov.ua

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Во время встречи стороны обменялись мнениями накануне контактов между лидерами стран.

«Я поздравил государственного секретаря Рубио с заключенным США соглашением с Ираном. Мы надеемся, что оно принесет безопасность региону и стабильность энергетическим рынкам.

Я подтвердил ожидания Президента Зеленского, что это соглашение создает возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на завершение войны России против Украины.

Мы обсудили пути продвижения мирного процесса. Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец посадить Путина за стол переговоров», — заявил он.

Также Сибига проинформировал Рубио об ударах России по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам.

«Они свидетельствуют о том, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности.

Также я проинформировал государственного секретаря Рубио о недавних успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на Россию.

Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США», — добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита G7.

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