  1. Фото
  2. / В Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита G7, фото

13:49, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Участие во встрече также принимали Марко Рубио и Рустем Умеров.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита G7, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в кулуарах саммита G7 во Франции 16 июня. Об этом сообщил украинский лидер.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Всегда важно координировать позиции», — подписал фото с Трампом Зеленский.

Как видно на фото, участие во встрече также принимали государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский заявлял, что обсуждал с Трампом возможность организовать встречу с Путиным в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

ВСП приостановил рассмотрение кандидатуры судьи Евгения Новицкого в Барановский райсуд из-за вопросов к декларации и доходам

ВСП рекомендовал Президенту назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда и отложил рассмотрение вопроса о назначении Евгения Новицкого.

Украинцам больше не придется собирать десятки справок для соцпомощи: Всемирный банк выделяет $880 млн на реформу

Государство внедряет одну выплату вместо пяти — $880 млн от Всемирного банка изменят жизнь миллиона украинцев.

Высший совет правосудия определился с кандидатами в апелляционные суды: что спрашивали у судей

ВСП рекомендовал Президенту назначить четырех судей в апелляционные суды.

ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении: какие требования должна выполнить Украина

Украина официально начала самый сложный этап интеграции — работу над Кластером 1, который охватывает правосудие, антикоррупцию и демократические институты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]