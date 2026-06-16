Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита G7, фото

Участие во встрече также принимали Марко Рубио и Рустем Умеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в кулуарах саммита G7 во Франции 16 июня. Об этом сообщил украинский лидер.

«Всегда важно координировать позиции», — подписал фото с Трампом Зеленский.

Как видно на фото, участие во встрече также принимали государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский заявлял, что обсуждал с Трампом возможность организовать встречу с Путиным в США.

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