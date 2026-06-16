Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях саміту G7, фото

Участь у зустрічі також приймали Марко Рубіо та Рустем Умєров.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у кулуарах саміту G7 у Франції 16 червня. Про це повідомив український лідер.

«Завжди важливо координувати позиції», - підписав фото з Трампом Зеленський.

Як видно на фото, участь у зустрічі також приймали державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров.

Раніше Зеленський заявляв, що обговорював з Трампом можливість організувати зустріч з Путіним у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.