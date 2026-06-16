Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях саміту G7, фото
13:49, 16 червня 2026
Участь у зустрічі також приймали Марко Рубіо та Рустем Умєров.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у кулуарах саміту G7 у Франції 16 червня. Про це повідомив український лідер.
«Завжди важливо координувати позиції», - підписав фото з Трампом Зеленський.
Як видно на фото, участь у зустрічі також приймали державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров.
Раніше Зеленський заявляв, що обговорював з Трампом можливість організувати зустріч з Путіним у США.
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