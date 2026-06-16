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Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях саміту G7, фото

13:49, 16 червня 2026
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Участь у зустрічі також приймали Марко Рубіо та Рустем Умєров.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях саміту G7, фото
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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у кулуарах саміту G7 у Франції 16 червня. Про це повідомив український лідер.

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«Завжди важливо координувати позиції», - підписав фото з Трампом Зеленський.

Як видно на фото, участь у зустрічі також приймали державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров.

Раніше Зеленський заявляв, що обговорював з Трампом можливість організувати зустріч з Путіним у США.

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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