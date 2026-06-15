Зеленський заявив, що обговорював з Трампом можливість організувати зустріч з Путіним у США

Зеленський зазначив, що зустріч повинна пройти у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити Трампу.

Фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на очільника Кремля Володимира Путіна потрібен додатковий тиск, якщо він продовжить відмовлятись від переговорів щодо завершення війни.

«Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче.

Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче.

Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу.

Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск», - сказав Глава держави у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

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