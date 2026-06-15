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Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом возможность организовать встречу с Путиным в США

21:56, 15 июня 2026
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Зеленский отметил, что встреча должна пройти в формате, в котором Путину было бы гораздо сложнее отказать Трампу.
Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом возможность организовать встречу с Путиным в США
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на главу Кремля Владимира Путина необходимо оказывать дополнительное давление, если он продолжит отказываться от переговоров по завершению войны.

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«Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны. Он этого не хочет.

Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет.

Вчера мы обсудили с Президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать, по крайней мере Президенту Трампу.

Мы увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этой возможности, потребуется дополнительное давление», — сказал глава государства в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза.

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США россия путин Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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