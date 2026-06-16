Ровенский окружной административный суд поддержал решение ТЦК об отказе в отсрочке от мобилизации отчима троих детей, поскольку не увидел доказательств их нахождения на его иждивении.

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Ровенский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки об обжаловании решения комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Истец просил признать решение комиссии противоправным и отменить его, а также обязать предоставить отсрочку на основании абзаца третьего части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с нахождением на его иждивении троих несовершеннолетних детей.

Суть дела

В декабре 2024 года военнообязанный обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. В подтверждение наличия оснований для отсрочки он подал документы, которые, по его мнению, свидетельствовали о нахождении на его иждивении троих детей в возрасте до 18 лет.

Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации отказала в удовлетворении заявления. Основанием отказа стало отсутствие среди поданных документов свидетельств о рождении трёх и более детей с указанием отцовства военнообязанного, как это предусмотрено приложением 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённому постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

Обжалуя это решение, истец утверждал, что норма пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не связывает право на отсрочку исключительно с фактом отцовства в отношении детей. По его мнению, решающим является нахождение трёх и более несовершеннолетних детей на иждивении военнообязанного, поэтому отказ территориального центра комплектования является незаконным.

Во время рассмотрения дела суд установил, что истец состоит в браке с матерью троих детей. В то же время только один ребёнок является его родной дочерью. Двое других детей родились в предыдущем браке его жены, а их отцом согласно свидетельствам о рождении является другое лицо.

К заявлению о предоставлении отсрочки были приложены свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, решение суда о расторжении предыдущего брака жены и определении места проживания детей, удостоверение многодетной семьи, справки и другие документы. Вместе с тем суд установил, что на момент принятия обжалуемого решения комиссии отсутствовали документы, подтверждающие отцовство истца в отношении трёх детей либо наличие предусмотренных законом оснований для возложения на него обязанности содержать детей жены как пасынка и падчерицу.

Также суд обратил внимание, что часть документов, на которые впоследствии ссылался истец во время судебного разбирательства, не подавалась в территориальный центр комплектования и была составлена уже после принятия спорного решения, поэтому не могла влиять на оценку его правомерности.

Позиция суда

Суд отметил, что согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при отсутствии задолженности по уплате алиментов в размере, превышающем сумму платежей за три месяца.

В то же время порядок подтверждения такого права определён Порядком № 560. Приложение 5 к этому Порядку предусматривает подачу свидетельств о рождении трёх и более детей с указанием отцовства военнообязанного и других документов, подтверждающих соответствующие семейные правоотношения.

Суд установил, что из трёх поданных свидетельств о рождении только одно подтверждало отцовство истца. Отцом двух других детей является другое лицо. При таких обстоятельствах комиссия обоснованно констатировала отсутствие документов, предусмотренных Порядком № 560.

Оценивая доводы о фактическом содержании трёх детей, суд обратился к положениям Семейного кодекса Украины. Суд подчеркнул, что закон возлагает безусловную обязанность содержать несовершеннолетних детей именно на их родителей. Отчим имеет право участвовать в воспитании пасынка и падчерицы, однако его обязанность по их содержанию возникает только при отсутствии родителей либо иных лиц, определённых законом, или если такие лица по уважительным причинам не могут обеспечивать надлежащее содержание детей.

Материалы дела не подтвердили отсутствия у детей отца либо невозможности исполнения им соответствующей обязанности. Представленный расчёт задолженности по уплате алиментов не доказывал факта уклонения отца от содержания детей именно на момент возникновения спорных правоотношений. Не подтверждали нахождение детей на иждивении истца также справка учебного заведения и удостоверение многодетной семьи.

Суд пришёл к выводу, что документы, поданные вместе с заявлением о предоставлении отсрочки, подтверждали содержание лишь одного несовершеннолетнего ребёнка — родной дочери истца. Они не подтверждали нахождение на его иждивении трёх и более детей в возрасте до 18 лет.

Выводы суда

Ровенский окружной административный суд по делу № 460/1027/25 признал, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки действовал в пределах предоставленных полномочий, в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением установленной процедуры. Комиссия правомерно отказала в предоставлении отсрочки из-за непредставления документов, предусмотренных Порядком № 560, а имеющиеся материалы не подтверждали существование оснований для применения пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В связи с этим суд отказал в удовлетворении требования о признании решения комиссии противоправным и его отмене. Производное требование об обязательстве предоставить отсрочку также было отклонено. Кроме того, суд отметил, что истец не лишён права повторно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с новым заявлением и надлежащими подтверждающими документами для решения вопроса о предоставлении отсрочки в установленном законом порядке.

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