98-летнюю судью не пустили обратно в суд: Верховный суд США поставил точку в громком деле

Полин Ньюман, проработавшая более 40 лет, окончательно потеряла шанс вернуться к работе.

Фото: Getty Images

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Верховный суд США отказал судье Полин Ньюман в ее попытке вернуться к работе в федеральном апелляционном суде после того, как она была отстранена из-за сомнений в ее способности исполнять обязанности, пишет CBS News.

Ньюман, которой 98 лет, работает в Апелляционном суде США Федерального округа с 1984 года. Суд, созданный в 1982 году, рассматривает апелляции по делам, связанным с международной торговлей, патентами, товарными знаками, выплатами ветеранам и денежными требованиями к правительству США.

За более чем четыре десятилетия работы Ньюман написала свыше 300 особых мнений, за что получила прозвище «Великий диссентер».

Однако три года назад Судебный совет Федерального округа, в состав которого входят действующие судьи, отстранил ее от рассмотрения дел. Главный судья Кимберли Мур предложила ей либо уйти в отставку, либо перейти в статус полупенсии (senior status) с меньшей нагрузкой.

После отказа Ньюман Мур инициировала служебную проверку, в которой указывалось, что есть основания полагать, что состояние здоровья судьи не позволяет ей исполнять обязанности, а задержки в работе вредят эффективности правосудия. В материалах упоминались проблемы со здоровьем в 2021 году и случай потери сознания в 2022 году, а также жалобы коллег относительно ее нагрузки.

После этого специальная комиссия из двух судей рекомендовала отстранить Ньюман от рассмотрения дел на один год, и это решение было утверждено в 2023 году. Впоследствии ее отстранение продлевали в 2024 и 2025 годах.

Во время отстранения судья подала иск, заявив, что ее фактически устранили от должности вопреки гарантиям пожизненного назначения и без надлежащей процедуры.

Апелляционный суд округа Колумбия встал на сторону ее коллег-судей, решив, что законодательство об ограничении дееспособности судей ограничивает возможность подачи подобных конституционных исков.

Адвокаты Ньюман просили Верховный суд рассмотреть дело, заявляя об обходе конституционных гарантий независимости судей. Они также утверждали, что коллеги фактически пытаются устранить ее из-за частых особых мнений.

Министерство юстиции США призвало Верховный суд отклонить жалобу.

Представители Ньюман заявили о разочаровании решением, подчеркнув, что дело имеет принципиальное значение для независимости судебной власти.

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