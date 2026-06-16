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98-річну суддю не пустили назад у суд: Верховний суд США поставив крапку у гучній справі

18:04, 16 червня 2026
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Полін Ньюман, яка пропрацювала понад 40 років, остаточно втратила шанс повернутися до роботи.
98-річну суддю не пустили назад у суд: Верховний суд США поставив крапку у гучній справі
Фото: Getty Images
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Верховний суд США відмовив судді Полін Ньюман у її спробі повернутися до роботи в федеральному апеляційному суді після того, як її було відсторонено через сумніви щодо її здатності виконувати обов’язки, пише Cbsnews.

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Ньюман, якій 98 років, працює в Апеляційному суді США Федерального округу з 1984 року. Суд, створений у 1982 році, розглядає апеляції у справах, що стосуються міжнародної торгівлі, патентів, товарних знаків, виплат ветеранам та грошових претензій до уряду США.

За більш ніж чотири десятиліття роботи Ньюман написала понад 300 окремих думок, за що отримала прізвисько «Великий дисентер».

Втім три роки тому Судова рада Федерального округу, до складу якої входять діючі судді, відсторонила її від розгляду справ. Головна суддя Кімберлі Мур запропонувала їй або піти у відставку, або перейти в статус напівпенсії (senior status) з меншим навантаженням.

Після відмови Ньюман Мур ініціювала службову перевірку, в якій зазначалося, що є підстави вважати, що стан здоров’я судді не дозволяє їй виконувати обов’язки, а затримки в роботі шкодять ефективності правосуддя. У матеріалах згадувалися проблеми зі здоров’ям у 2021 році та випадок непритомності у 2022 році, а також скарги колег щодо її навантаження.

Після цього спеціальна комісія з двох суддів рекомендувала усунути Ньюман від розгляду справ на один рік, і це рішення було затверджено у 2023 році. Згодом її відсторонення продовжували у 2024 та 2025 роках.

Під час відсторонення суддя подала позов, заявивши, що її фактично усунули з посади всупереч гарантіям довічного призначення та без належної процедури.

Апеляційний суд округу Колумбія став на бік колег суддів, вирішивши, що закон про інвалідність обмежує можливість таких конституційних позовів.

Адвокати Ньюман просили Верховний суд розглянути справу, заявляючи про обхід конституційних гарантій незалежності суддів. Вони також стверджували, що її фактично намагаються усунути колеги через її часті окремі думки.

Міністерство юстиції США закликало Верховний суд відхилити скаргу.

Представники Ньюман заявили про розчарування рішенням, підкресливши, що справа має принципове значення для незалежності судової влади.

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