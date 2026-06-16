На Черкащині на пенсіонерку напали через тюнер за 336 грн і 150 грн: Верховний Суд поставив крапку у справі

Зловмисники заволоділи телевізійним тюнером вартістю 336,28 грн та грошима – 150 грн, а жінці завдали черепно-мозкову травму та переломи.

Фото: unsplash

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Черкаський районний суд Черкаської області 13 грудня 2021 року ухвалив вирок у кримінальній справі 695/1382/20 щодо розбійного нападу на літню жінку в її будинку. Після апеляційного та касаційного перегляду рішення залишено без змін — Верховний Суд 11 травня 2026 року остаточно підтвердив законність вироку, і він набрав чинності.

Обставини справи

Інцидент стався ввечері 22 грудня 2019 року в селі Домантове Золотоніського району Черкаської області. Двоє чоловіків — Кислий В.В. та Коваленко О.В. — заздалегідь домовилися про напад на 79-річну місцеву жительку з метою заволодіння її майном.

За планом один із них мав проникнути до будинку та забрати гроші, інший — стежити за обстановкою зовні. У разі опору потерпілої нападники мали застосувати силу.

Під час реалізації злочину один із чоловіків проник до житла та жорстоко побив жінку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму та переломи. Після цього зловмисники заволоділи телевізійним тюнером вартістю 336,28 грн та 150 грн готівкою. Згодом завдану майнову шкоду було відшкодовано.

Обвинувачені вину не визнали.

Один із них повністю заперечував свою причетність до події та посилався на нібито незаконні дії правоохоронців під час затримання. Другий спершу погоджувався лише з можливою крадіжкою і просив перекваліфікувати свої дії на менш тяжку статтю, проте також відмовлявся визнавати участь у нападі.

Попри заперечення, суд визнав вину обох доведеною сукупністю досліджених доказів. Визначальними стали показання самої потерпілої, допитаної з урахуванням її віку та стану здоров'я, а також показання свідка. Їх підкріпили результати судових експертиз: на одязі та грошових купюрах, вилучених в одного з нападників, виявили кров, яка походить від потерпілої. Під час слідчих дій один із обвинувачених особисто показав місце, куди викинув викрадені речі, та відтворив обставини нападу.

Вирішальне значення для ухвалення вироку мали показання потерпілої та свідків, результати слідчих дій, висновки судово-медичних, молекулярно-генетичних та інших експертиз, а також сукупність зібраних під час досудового розслідування доказів. Дослідивши всі матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що вина обох обвинувачених у вчиненні розбійного нападу доведена поза розумним сумнівом.

Черкаський районний суд Черкаської області кваліфікував дії обох як розбій (ч.4 ст. 187 КК України) – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений групою осіб за попередньою змовою та з проникненням у житло.

Призначаючи покарання, суд урахував тяжкість скоєного, особи винних та думку потерпілої.

Суд призначив покарання:

Кислому В.В., який безпосередньо вчинив напад і мав непогашені судимості, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коваленку О.В. – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскарження

Захист оскаржив вирок в апеляційному порядку, а згодом у Верховному Суді, наполягаючи на скасуванні рішення та на процесуальних порушеннях. Черкаський апеляційний суд залишив вирок без змін. Верховний Суд, переглянувши справу в касаційному порядку, також не встановив підстав для скасування й залишив рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

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