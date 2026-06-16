ТЦК оштрафував чоловіка на 17 тисяч грн за неявку на облік за адресою ВПО – на чий бік став суд

Чоловік довів, що мав відстрочку, пройшов ВЛК та перебував на військовому обліку за місцем проживання.

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Роздільнянський районний суд скасував постанову про накладення штрафу на військовозобов’язаного за порушення правил військового обліку.

Обставини справи

Позивач є військовозобов’язаним. У 2017 році він отримав статус внутрішньо переміщеної особи та зареєстрував місце проживання за відповідною адресою. 20 грудня 2023 року позивач знявся з реєстрації за попереднім місцем проживання в Луганській області та зареєстрував нове місце проживання.

У 2023 році позивач оновив військово-облікові дані та став на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання, що підтверджується тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного. 06 лютого 2025 року позивач пройшов військово-лікарську комісію. Крім того, йому неодноразово надавалася відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 4 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку з самостійним вихованням дитини, мати якої померла.

16 лютого 2026 року працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підставою стало те, що позивач нібито не став на військовий облік за місцем оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи.

26 лютого 2026 року тимчасово виконувачем обов’язків начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки винесено постанову № 105, якою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Позивач оскаржив постанову до суду, вказуючи, що він своєчасно став на військовий облік за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання ще у 2023 році, виконав усі передбачені законом обов’язки та не вчиняв порушення правил військового обліку.

Що вирішив суд

Роздільнянський районний суд Одеської області 11 червня 2026 року у справі № 511/834/26 рішенням позов задовольнив повністю.

Суд встановив, що позивач у 2023 році зареєстрував нове місце проживання та став на військовий облік за цим місцем, оновив військово-облікові дані, пройшов військово-лікарську комісію та мав чинну відстрочку від призову. Суд дійшов висновку, що позивач виконав обов’язок щодо взяття на військовий облік за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Порядку організації та ведення військового обліку.

Суд зазначив, що чинне законодавство не містить окремої вимоги щодо обов’язкового взяття на військовий облік саме за місцем оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, якщо особа зареєструвала (задекларувала) нове місце проживання. Відповідачем не було доведено наявності складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішення суду:

Визнати протиправною та скасувати постанову № 105 від 26 лютого 2026 року про накладення адміністративного стягнення.

Закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо позивача за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Стягнути на користь позивача судові витрати в розмірі 605 гривень 60 копійок за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Рішення може бути оскаржене до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня складення повного рішення.

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