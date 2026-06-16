Тіньовий флот та військові: Велика Британія оголосила про 70 нових санкцій проти РФ

Санкції також торкнулися постачальників критично важливого військового обладнання для Росії у третіх країнах – Китаї, Таїланді та Туреччині.

Фото: finclub.net

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Велика Британія повідомила про запровадження 70 нових санкцій, спрямованих, зокрема, проти російського «тіньового флоту», ланцюгів постачання для військових закупівель та мереж незаконного фінансування, які використовуються для обходу санкцій. Про це повідомив уряд Британії.

Під нові санкції потрапили понад 20 нафтових танкерів «тіньового флоту» РФ відповідно до нових і розширених повноважень, запроваджених минулого місяця.

Британія також посилила тиск на тих, кого підозрюють у сприянні незаконній торгівлі нафтою, що приносить вигоду Путіну, додатково ввівши санкції проти суднових страховиків та інших компаній, пов’язаних із морськими перевезеннями.

«Ці санкції спрямовані проти суден, грошей і осіб, які підтримують російську воєнну економіку, а отже – загрожують європейській безпеці. Працюючи разом із нашими союзниками по G7, ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його коло поплічників, доки російська воєнна машина не буде зупинена, а мир не повернеться на наш континент», – заявив глава уряду Британії Кір Стармер.

Нові заходи також стосуються мережі російської військової розвідки, що діє навколо компанії-прикриття LLC Neptune Co Ltd (Neptune). Neptune залучена до таємного придбання західних технологій для російських військових.

Нові санкції спрямовані проти трьох компаній і 10 офіцерів військової розвідки, яких підозрюють у закупівлі військових технологій, яких Росія гостро потребує для продовження військової агресії проти України.

Крім того, санкції торкнулися постачальників критично важливого військового обладнання для Росії у третіх країнах – Китаї, Таїланді та Туреччині.

Під обмеження також потрапили кілька організацій, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти в обхід західних санкцій, зокрема одна структура в Нігерії.

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