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На Черкасчине на пенсионерку напали из-за тюнера за 336 грн и 150 грн: Верховный Суд поставил точку в деле

22:36, 16 июня 2026
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Злоумышленники завладели телевизионным тюнером стоимостью 336,28 грн и деньгами – 150 грн, а женщине нанесли черепно-мозговую травму и переломы.
На Черкасчине на пенсионерку напали из-за тюнера за 336 грн и 150 грн: Верховный Суд поставил точку в деле
Фото: unsplash
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Черкасский районный суд Черкасской области 13 декабря 2021 года вынес приговор по уголовному делу № 695/1382/20 о разбойном нападении на пожилую женщину в ее доме. После апелляционного и кассационного пересмотра решение оставлено без изменений — Верховный Суд 11 мая 2026 года окончательно подтвердил законность приговора, и он вступил в силу.

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Обстоятельства дела

Инцидент произошел вечером 22 декабря 2019 года в селе Домантово Золотоношского района Черкасской области. Двое мужчин — Кислый В.В. и Коваленко О.В. — заранее договорились о нападении на 79-летнюю местную жительницу с целью завладения ее имуществом.

По плану один из них должен был проникнуть в дом и забрать деньги, другой — следить за обстановкой снаружи. В случае сопротивления потерпевшей нападавшие должны были применить силу.

В ходе совершения преступления один из мужчин проник в жилище и жестоко избил женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и переломы. После этого злоумышленники завладели телевизионным тюнером стоимостью 336,28 грн и 150 грн наличными. Впоследствии причиненный имущественный ущерб был возмещен.

Обвиняемые вину не признали.

Один из них полностью отрицал свою причастность к событию и ссылался на якобы незаконные действия правоохранителей при задержании. Второй сначала соглашался лишь с возможной кражей и просил переквалифицировать свои действия на менее тяжкую статью, однако также отказывался признавать участие в нападении.

Несмотря на отрицания, суд признал вину обоих доказанной совокупностью исследованных доказательств. Определяющими стали показания самой потерпевшей, допрошенной с учетом ее возраста и состояния здоровья, а также показания свидетеля. Их подтвердили результаты судебных экспертиз: на одежде и денежных купюрах, изъятых у одного из нападавших, была обнаружена кровь, принадлежащая потерпевшей. В ходе следственных действий один из обвиняемых лично указал место, куда выбросил похищенные вещи, и воспроизвел обстоятельства нападения.

Решающими для вынесения приговора стали показания потерпевшей и свидетелей, результаты следственных действий, выводы судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз, а также совокупность доказательств, собранных в ходе досудебного расследования. Исследовав материалы уголовного производства, суд пришел к выводу, что вина обоих обвиняемых в совершении разбойного нападения доказана вне разумного сомнения.

Черкасский районный суд Черкасской области квалифицировал действия обоих как разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины) — нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с проникновением в жилище.

Назначая наказание, суд учел тяжесть содеянного, личности виновных и мнение потерпевшей.

Суд назначил наказание:

  • Кислому В.В., который непосредственно совершил нападение и имел непогашенные судимости, — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Коваленко О.В. — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обжалование

Защита обжаловала приговор в апелляционном порядке, а затем в Верховном Суде, настаивая на отмене решения и указывая на процессуальные нарушения. Черкасский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Верховный Суд, пересмотрев дело в кассационном порядке, также не установил оснований для отмены и оставил решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений.

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Верховный Суд нападение судебная практика

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