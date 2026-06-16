Андрій Сибіга зустрівся з Марком Рубіо: обговорили шляхи просування мирного процесу

Андрій Сибіга поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

Фото: mfa.gov.ua

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо.

Під час зустрічі сторони обмінятися думками напередодні контактів між лідерами країн.

«Я привітав державного секретаря Рубіо з укладеною США угодою з Іраном. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку регіону та стабільність енергетичним ринкам.

Я підтвердив очікування Президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України.

Ми обговорили шляхи просування мирного процесу. Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів», - заявив він.

Також Сибіга поінформував Рубіо про удари Росії по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах.

«Вони свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності.

Також я поінформував державного секретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.

Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США», - додав очільник МЗС.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях саміту G7.

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