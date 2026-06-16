Українцям можуть нарахувати зайві суми за газ: як цього уникнути

Українці можуть отримати завищені рахунки за газ, якщо вчасно не передадуть показання лічильника.

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Частина побутових споживачів ризикує отримати рахунки за газ із сумами, які не збігатимуться з фактичними обсягами використання палива. Причиною може стати одна поширена помилка — несвоєчасне подання показань лічильника. Про це нагадали в компанії «Нафтогаз», закликавши клієнтів регулярно передавати актуальні дані приладів обліку.

У компанії зазначають, що для правильного розрахунку вартості спожитого газу показання лічильника необхідно подавати щомісяця. Якщо цього не зробити в установлені строки, постачальник не матиме даних про фактичне споживання, а тому застосує інший механізм нарахувань.

Відповідно до чинних правил, передати показники потрібно не пізніше 5 числа кожного місяця. Ця вимога поширюється на всіх побутових споживачів, незалежно від того, проживають вони в оселі постійно чи тимчасово відсутні.

Що буде, якщо не передати показання

У Нафтогазі пояснюють, що дані, надані наприкінці поточного місяця або до 5 числа наступного, використовуються для визначення реального обсягу спожитого газу.

Якщо ж до 6 числа оператор газорозподільної мережі не отримає показань і не зможе дистанційно зчитати інформацію з лічильника, обсяг споживання визначатиметься розрахунковим способом.

У такому випадку за основу береться середньомісячний показник використання газу, сформований на підставі даних за попередні 12 місяців. Через це суми в платіжках можуть виявитися більшими або меншими за фактичне споживання.

Який тариф на газ діє зараз

Наразі постачання природного газу населенню здійснюють вісім компаній. Водночас переважна більшість українців — близько 98% споживачів, або понад 12,5 мільйона домогосподарств — користуються послугами «Нафтогазу».

Для клієнтів компанії тариф на природний газ залишається незмінним і становить 7,96 грн за кубометр. Така ціна діятиме щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

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