Суд під прицілом Брюсселя: для вступу в ЄС Україна має створити золотий стандарт відбору суддів

Перший кластер переговорів з ЄС відкрито — що саме Україна вже встигла зробити, де ховаються найбільші ризики та чому жорсткі суддівські конкурси є квитком України до Європейського Союзу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна офіційно розпочала переговори з ЄС за фундаментальним кластером, і першою під реформацію потрапляє судова система. 15 червня в Люксембурзі відбулась історична для України подія відкриття Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals).

Переговори про вступ України до ЄС відбуватимуться за принципом «First open, last closed»: 1 кластер відкривається першим і закривається останнім. Це означає, що Розділ 23 «Судова влада та основоположні права» супроводжуватиме Україну протягом усього переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Брюссель наголошує: без незалежного, підзвітного та ефективного правосуддя прогрес в інших сферах — від економіки до безпеки — не гарантуватиме успішного завершення переговорів. Саме тому судова реформа залишається одним із ключових критеріїв членства, адже вона забезпечує верховенство права, захист інвестицій та довіру до державних інституцій.

Європейська оцінка судової реформи України ґрунтується не на формальній гармонізації законодавства з acquis ЄС у вузькому сенсі, а на відповідності фундаментальним принципам верховенства права, сформованим у практиці Суду ЄС, ЄСПЛ та рекомендаціях Венеційської комісії. Головними критеріями виступають інституційна незалежність і доброчесність судової влади, а також ефективність антикорупційної інституційної архітектури, що забезпечує реальну, а не декларативну спроможність держави протидіяти корупції.

Що реально вже зроблено

Перезапуск ВРП і ВККС

Ключовий результат тут — не просто «оновлення складу», а відновлення конституційної безперервності органів суддівського врядування та впровадження механізму добору із залученням міжнародних експертів.

Добір членів органів суддівського врядування відбувався за прямої участі міжнародних експертів (зокрема, Етичної ради для ВРП та Конкурсної комісії для ВККС. Міжнародна участь через фактично є тимчасовим компенсатором слабкості внутрішніх інституцій довіри.

Це не стандарт ЄС як такий, а перехідний інструмент підвищення легітимності добору.

Дорожня карта з верховенства права

Паралельно було розроблено Дорожню карту з питань верховенства права — стратегічний документ, який став одним із ключових орієнтирів для відкриття переговорного Кластеру 1. Він містить систематизований перелік реформ із конкретними індикаторами виконання та часовими рамками, що фактично перетворює політичні зобов’язання на вимірювані зобов’язання імплементації.

Тут важливо не плутати політичний документ із правовим, дорожня карта програмний інструмент імплементації acquis у сфері Розділу 23/24. Тобто це не норма права, а управлінська надбудова над реформами.

Створення служби дисциплінарних інспекторів

Юридично відновлення дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя шляхом створення Служби дисциплінарних інспекторів мало розблокувати розгляд значної кількості скарг щодо суддів, що раніше було ускладнено через інституційні прогалини в попередній моделі дисциплінарного провадження.

Створення цієї служби як автономного підрозділу ВРП є критичним бенчмарком. До кінця 2026 року Україна зобов’язалася вирішити не менше 50% «старих» дисциплінарних проваджень.

Цифровізація ВККС і досьє суддів

Окремий напрям реформ стосується цифровізації судової системи. Впровадження електронних суддівських досьє та автоматизація процедур у ВККС спрямовані на зменшення дискреційних рішень і підвищення прозорості кадрових процесів.

Участь ГРД і міжнародних експертів

Також було вдосконалено конституційну процедуру відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та запроваджено участь громадськості та міжнародних експертів у процесах добору та оцінювання суддів. Громадська рада доброчесності продовжує виконувати функцію зовнішнього арбітра доброчесності, тоді як міжнародні експерти відіграють роль додаткового гаранта об’єктивності, зокрема в процесах відбору до Вищого антикорупційного суду.

Міжнародна участь у доборі суддів ВАКС — це приклад «external integrity screening mechanism», який ЄС вважає допустимим лише як тимчасову гарантію, а не постійну модель.

Крім того триває процес набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедуру їх перевірки

У сукупності ці зміни дозволили Європейській комісії констатувати наявність у України значного прогресу в сфері верховенства права, хоча водночас вони розглядаються лише як проміжний етап ширшої трансформації.

Безальтернативні вимоги ЄС: які кроки має зробити Україна за Розділом 23

Попри позитивну оцінку, Брюссель виставив низку вимог, які Україна має виконати до кінця 2027 року для успішного закриття розділу. І мова не про нові закони, а про конкретні результати очищення системи, стабільної дисциплінарної практики та прозорих конкурсних процедур.

У центрі уваги перебувають Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Служба дисциплінарних інспекторів та механізми громадського і міжнародного контролю.

Вища рада правосуддя

Європейські вимоги до ВРП концентруються навколо забезпечення її інституційної незалежності та ефективності дисциплінарної функції. Йдеться не лише про формальне очищення складу, а про формування сталої практики прозорого розгляду дисциплінарних справ і запобігання політичному або корпоративному впливу на ухвалення рішень.

Ключовим викликом залишається зниження рівня суб’єктивності у кваліфікації скарг та недопущення затягування проваджень щодо суддів із сумнівною доброчесністю. ЄС також приділяє увагу формуванню чітких і передбачуваних критеріїв доброчесності як частини дисциплінарної практики.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

У фокусі ЄС перебуває завершення масштабного кваліфікаційного оцінювання суддівського корпусу та забезпечення швидкого, але якісного добору на вакантні посади. ЄС вимагає завершення процесів добору суддів для подолання кадрового голоду в судах усіх рівнів. Європейська оцінка наголошує на необхідності збереження балансу між ефективністю процедур і якістю перевірки кандидатів.

Верховний та Конституційний Суди

Попри відновлення кворуму у 2025 році, ЄС вимагає негайного заповнення решти вакансій та імплементації Кодексу етики суддів КСУ.

Передбачено вдосконалення процедури відбору нових суддів Верховного Суду із залученням незалежних експертів для подолання криз довіри

Служба дисциплінарних інспекторів

ЄС розглядає СДІ як ключовий елемент нової дисциплінарної вертикалі, покликаний забезпечити попередній, технічно якісний та інституційно автономний розгляд дисциплінарних скарг.

Вимоги включають формування штату виключно на конкурсних засадах, забезпечення процедурної незалежності та мінімізацію ризиків витоку інформації або неформального впливу.

Громадська рада доброчесності

Європейські підходи передбачають чітке нормативне визначення статусу ГРД та її взаємодії з ВККС. Основна вимога полягає у забезпеченні балансу між участю громадськості у процесі оцінювання доброчесності та дотриманням конституційної компетенції офіційних органів суддівського врядування.

Важливим орієнтиром є рекомендації GRECO щодо прозорості процедур, запобігання конфлікту інтересів та забезпечення передбачуваності механізмів оцінювання.

Дисциплінарна практика як ключовий тест реформи

Найбільш чутливим елементом судової реформи залишається дисциплінарна практика щодо суддів. Європейський Союз розглядає її як індикатор реальної, а не декларативної зміни системи.

Ефективність Служби дисциплінарних інспекторів оцінюється через її здатність забезпечувати якісну підготовку матеріалів для ВРП та виключати затягування процедур. Важливим є дотримання принципів пропорційності та передбачуваності дисциплінарних санкцій, коли тяжкість покарання прямо корелює з характером проступку.

Не може бути ситуації, коли за дрібне процедурне порушення суддю звільняють, а за систематичні чи кричущі правопорушення — виносять догани.

Аудит та оптимізація

До IV кварталу 2026 року необхідно провести аудит справ у судах для визначення тих, які не підлягають судовому розгляду, а також вдосконалити систему «касаційних фільтрів» у процесуальному законодавстві

Рекомендації GRECO як елемент європейського стандарту

Важливою складовою вимог ЄС є імплементація рекомендацій GRECO, які стосуються запобігання корупції в судовій та прокурорській системі.

Серед ключових напрямів — забезпечення прозорого розподілу дисциплінарних справ, мінімізація конфлікту інтересів у межах ВРП, посилення захисту викривачів корупції та підвищення процедурної прозорості дисциплінарних проваджень.

Як це працює в ЄС: Європейський досвід та орієнтири для України

Коли лунає критика щодо надмірного тиску Брюсселя у сфері судової реформи, часто ігнорується базовий контекст: стандарти Європейського Союзу не є зовнішньо нав’язаною конструкцією, а відображають узагальнений досвід функціонування судових систем держав-членів. У цих моделях незалежність суду нерозривно пов’язана з жорсткими, але законними і прозорими механізмами відбору, та пропорційної дисциплінарної відповідальності.

Франція: корпус магістратури як замкнена професійна система

Французька модель суддівської кар’єри базується на концепції єдиного корпусу магістратів, до якого входять як судді, так і прокурори. Доступ до професії здійснюється через Національну школу магістратури (École nationale de la magistrature, ENM) у Бордо.

Вступ до ENM передбачає багаторівневий конкурсний відбір із письмовими іспитами, усними співбесідами та оцінкою загальної придатності до професії. Система відбору орієнтована не лише на юридичні знання, а й на когнітивну стійкість, етичну надійність та здатність до публічної функції.

Дисциплінарний контроль здійснюється Вищою радою магістратури (Conseil supérieur de la magistrature, CSM), яка поєднує представників суддівського корпусу, правничої спільноти та зовнішніх членів. Її функція полягає у забезпеченні професійної відповідальності магістратів, включно з можливістю суворих дисциплінарних наслідків у випадку порушення етичних стандартів.

Німеччина: державні іспити та кар’єрна фільтр через практику

Німецька система ґрунтується на двоетапному державному юридичному іспиті (Erstes und Zweites Staatsexamen). Лише кандидати з найвищими результатами можуть претендувати на посаду судді.

Після складання іспитів кандидати проходять стажування (Rechtsreferendariat), а початковий етап суддівської роботи здійснюється у статусі судді на випробувальному терміні (Richter auf Probe). Протягом цього періоду здійснюється системна оцінка професійної компетентності, етичної поведінки та здатності до неупередженого ухвалення рішень.

Фактично це модель постійного скринінгу, де суддівський статус набуває остаточної стабільності лише після підтвердження практичної відповідності.

Нідерланди: управлінська оцінка поведінки

Нідерландська модель поєднує юридичну підготовку з інструментами поведінкової та психологічної оцінки кандидатів.

Окрім стандартних юридичних перевірок, кандидати проходять структуровані симуляційні тести, спрямовані на оцінку здатності діяти в умовах тиску, конфлікту інтересів та етичних дилем. Значна увага приділяється психологічній стійкості та здатності підтримувати процесуальну нейтральність.

Рада правосуддя Нідерландів активно залучає громадянське суспільство до моніторингу ефективності роботи судів, що схоже на українську концепцію взаємодії з ГРД, але на вищому рівні інституційної довіри.

Головна відмінність України від наведених моделей полягає не у формальних інструментах, а в контексті їх застосування.

Судові системи держав-членів ЄС формувалися протягом тривалого часу в умовах відносно стабільної довіри та поступового розвитку правової держави. Вони спираються на історично усталені механізми професійного відбору та дисциплінарної відповідальності.

Україна ж здійснює одночасну трансформацію судової системи в умовах воєнного стану та дефіциту довіри. Це й обумовлює використання більш комбінованих механізмів гарантування доброчесності, зокрема участі міжнародних експертів, етичних рад та громадських інституцій.

І тут виникає ще один цікавий парадокс. У той час як ЄС вимагає від України прозорості, експерти зазначають, що українська система відбору суддів вже є більш відкритою, ніж у багатьох країнах Союзу.

Україна — перша країна у світі, яка залучила міжнародних експертів до створення Антикорупційного суду. Британські судді відзначають, що рівень публічності українських конкурсів (прямі трансляції співбесід, публічні запитання) є безпрецедентним і відсутній, наприклад, у Великій Британії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.