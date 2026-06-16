Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

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Украина официально начала переговоры с ЕС по фундаментальному кластеру, и первой под реформацию попадает судебная система. 15 июня в Люксембурге состоялось историческое для Украины событие открытия Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals).

Переговори о вступлении Украины в ЕС будут проходить по принципу «First open, last closed»: 1 кластер открывается первым и закрывается последним. Это означает, что Раздел 23 «Судебная власть и основополагающие права» будет сопровождать Украину на протяжении всего переговорного процесса относительно вступления в ЕС.

Брюссель подчеркивает: без независимого, подотчетного и эффективного правосудия прогресс в других сферах — от экономики до безопасности — не будет гарантировать успешного завершения переговоров. Именно поэтому судебная реформа остается одним из ключевых критериев членства, ведь она обеспечивает верховенство права, защиту инвестиций и доверие к государственным институтам.

Европейская оценка судебной реформы Украины основывается не на формальной гармонизации законодательства с acquis ЕС в узком смысле, а на соответствии фундаментальным принципам верховенства права, сформированным в практике Суда ЕС, ЕСПЧ и рекомендациях Венецианской комиссии. Главными критериями выступают институциональная независимость и добропорядочность судебной власти, а также эффективность антикоррупционной институциональной архитектуры, обеспечивающей реальную, а не декларативную способность государства противодействовать коррупции.

Что реально уже сделано

Перезапуск ВСП и ВККС

Ключевой результат здесь — не просто «обновление состава», а восстановление конституционной непрерывности органов судейского управления и внедрение механизма отбора с привлечением международных экспертов.

Отбор членов органов судейского управления происходил при прямом участии международных экспертов (в частности, Этического совета для ВСП и Конкурсной комиссии для ВККС. Международное участие фактически является временным компенсатором слабости внутренних институтов доверия.

Это не стандарт ЕС как таковой, а переходный инструмент повышения легитимности отбора.

Дорожная карта по верховенству права

Параллельно была разработана Дорожная карта по вопросам верховенства права — стратегический документ, который стал одним из ключевых ориентиров для открытия переговорного Кластера 1. Он содержит систематизированный перечень реформ с конкретными индикаторами выполнения и временными рамками, что фактически превращает политические обязательства в измеряемые обязательства имплементации.

Здесь важно не путать политический документ с правовым, дорожная карта — программный инструмент имплементации acquis в сфере Раздела 23/24. То есть это не норма права, а управленческая надстройка над реформами.

Создание службы дисциплинарных инспекторов

Юридически восстановление дисциплинарной функции Высшего совета правосудия путем создания Службы дисциплинарных инспекторов должно было разблокировать рассмотрение значительного количества жалоб относительно судей, что ранее было затруднено из-за институциональных пробелов в предыдущей модели дисциплинарного производства.

Создание этой службы как автономного подразделения ВСП является критическим бенчмарком. До конца 2026 года Украина обязалась решить не менее 50% «старых» дисциплинарных производств.

Цифровизация ВККС и досье судей

Отдельное направление реформ касается цифровизации судебной системы. Внедрение электронных судейских досье и автоматизация процедур в ВККС направлены на уменьшение дискреционных решений и повышение прозрачности кадровых процессов.

Участие ОСД и международных экспертов

Также была усовершенствована конституционная процедура в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и внедрено участие общественности и международных экспертов в процессах отбора и оценивания судей. Общественный совет добропорядочности продолжает выполнять функцию внешнего арбитра добропорядочности, тогда как международные эксперты играют роль дополнительного гаранта объективности, в частности в процессах отбора в Высший антикоррупционный суд.

Международное участие в отборе судей ВАКС — это пример «external integrity screening mechanism», который ЕС считает допустимым только как временную гарантию, а не постоянную модель.

Кроме того продолжается процесс направления в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуре их проверки

В совокупности эти изменения позволили Европейской комиссии констатировать наличие у Украины значительного прогресса в сфере верховенства права, хотя в то же время они рассматриваются лишь как промежуточный этап более широкой трансформации.

Безальтернативные требования ЕС: какие шаги должна сделать Украина по Разделу 23

Несмотря на позитивную оценку, Брюссель выставил ряд требований, которые Украина должна выполнить до конца 2027 года для успешного закрытия раздела. И речь идет не о новых законах, а о конкретных результатах очищения системы, стабильной дисциплинарной практике и прозрачных конкурсных процедурах.

В центре внимания находятся Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей Украины, Служба дисциплинарных инспекторов и механизмы общественного и международного контроля.

Высший совет правосудия

Европейские требования к ВСП концентрируются вокруг обеспечения его институциональной независимости и эффективности дисциплинарной функции. Речь идет не только о формальном очищении состава, а о формировании устойчивой практики прозрачного рассмотрения дисциплинарных дел и предотвращении политического или корпоративного влияния на принятие решений.

Ключевым вызовом остается снижение уровня субъективизма в квалификации жалоб и недопущение затягивания производств в отношении судей с сомнительной добропорядочностью. ЕС также уделяет внимание формированию чэтноклассных и предсказуемых критериев добропорядочности как части дисциплинарной практики.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины

В фокусе ЕС находится завершение масштабного квалификационного оценивания судейского корпуса и обеспечение быстрого, но качественного отбора на вакантные должности. ЕС требует завершения процессов отбора судей для преодоления кадрового голода в судах всех уровней. Европейская оценка подчеркивает необходимость сохранения баланса между эффективностью процедур и качеством проверки кандидатов.

Верховный и Конституционный Суды

Несмотря на восстановление кворума в 2025 году, ЕС требует немедленного заполнения оставшихся вакансий и имплементации Кодекса этики судей КСУ.

Предусмотрено усовершенствование процедуры отбора новых судей Верховного Суда с привлечением независимых экспертов для преодоления кризисов доверия

Служба дисциплинарных инспекторов

ЕС рассматривает СДИ как ключевой элемент новой дисциплинарной вертикали, призванный обеспечить предварительное, технически качественное и институционально автономное рассмотрение дисциплинарных жалоб.

Требования включают формирование штата исключительно на конкурсной основе, обеспечение процедурной независимости и минимизацию рисков утечки информации или неформального влияния.

Общественный совет добропорядочности

Европейские подходы предусматривают четкое нормативное определение статуса ОСД и его взаимодействия с ВККС.

Основное требование заключается в обеспечении баланса между участием общественности в процессе оценивания добропорядочности и соблюдением конституционной компетенции официальных органов судейского управления.

Важным ориентиром являются рекомендации GRECO относительно прозрачности процедур, предотвращения конфликта интересов и обеспечения предсказуемости механизмов оценивания.

Дисциплинарная практика как ключевой тест реформы

Наиболее чувствительным элементом судебной реформы остается дисциплинарная практика в отношении судей. Европейский Союз рассматривает ее как индикатор реального, а не декларативного изменения системы.

Эффективность Службы дисциплинарных инспекторов оценивается через ее способность обеспечивать качественную подготовку материалов для ВСП и исключать затягивание процедур. Важным является соблюдение принципов пропорциональности и предсказуемости дисциплинарных санкций, когда тяжесть наказания прямо коррелирует с характером проступка.

Не может быть ситуации, когда за мелкое процедурное нарушение судью увольняют, а за систематические или кричащие правонарушения — выносят выговоры.

Аудит и оптимизация

До IV квартала 2026 года необходимо провести аудит дел в судах для определения тех, которые не подлежат судебному рассмотрению, а также усовершенствовать систему «кассационных фильтров» в процессуальном законодательстве

Рекомендации GRECO как элемент европейского стандарта

Важной составляющей требований ЕС является имплементация рекомендаций GRECO, которые касаются предотвращения коррупции в судебной и прокурорской системе.

Среди ключевых направлений — обеспечение прозрачного распределения дисциплинарных дел, минимизация конфликта интересов в рамках ВСП, усиление защиты обличителей коррупции и повышение процедурной прозрачности дисциплинарных производств.

Как это работает в ЕС: Европейский опыт и ориентиры для Украины

Когда звучит критика относительно чрезмерного давления Брюсселя в сфере судебной реформы, часто игнорируется базовый контекст: стандарты Европейского Союза не являются внешне навязанной конструкцией, а отражают обобщенный опыт функционирования судебных систем государств-членов. В этих моделях независимость суда неразрывно связана с жесткими, но законными и прозрачными механизмами отбора, и пропорциональной дисциплинарной ответственностью.

Франция: корпус магистратуры как замкнутая профессиональная система

Французская модель судейской карьеры базируется на концепции единого корпуса магистратов, в который входят как судьи, так и прокуроры. Доступ к профессии осуществляется через Национальную школу магистратуры (École nationale de la magistrature, ENM) в Бордо.

Вступление в ENM предусматривает многоуровневый конкурсный отбор с письменными экзаменами, устными собеседованиями и оценкой общей пригодности к профессии. Система отбора ориентирована не только на юридические знания, но и на когнитивную устойчивость, этическую надежность и способность к публичной функции.

Дисциплинарный контроль осуществляется Высшим советом магистратуры (Conseil supérieur de la magistrature, CSM), который объединяет представителей судейского корпуса, юридического сообщества и внешних членов. Ее функция заключается в обеспечении профессиональной ответственности магистратов, включая возможность суровых дисциплинарных последствий в случае нарушения этических стандартов.

Германия: государственные экзамены и карьерный фильтр через практику

Немецкая система основывается на двухэтапном государственном юридическом экзамене (Erstes und Zweites Staatsexamen). Только кандидаты с наивысшими результатами могут претендовать на должность судьи.

После сдачи экзаменов кандидаты проходят стажировку (Rechtsreferendariat), а начальный этап судейской работы осуществляется в статусе судьи на испытательном сроке (Richter auf Probe). На протяжении этого периода осуществляется системная оценкапрофессиональной компетентности, этического поведения и способности к беспристрастному принятию решений.

Фактически это модель постоянного скрининга, где судейский статус приобретает окончательную стабильность только после подтверждения практического соответствия.

Нидерланды: управленческая оценка поведения

Нидерландская модель сочетает юридическую подготовку с инструментами поведенческой и психологической оценки кандидатов.

Кроме стандартных юридических проверок, кандидаты проходят структурированные симуляционные тесты, направленные на оценку способности действовать в условиях давления, конфликта интересов и этических дилемм. Значительное внимание уделяется психологической устойчивости и способности поддерживать процессуальную нейтральность.

Совет правосудия Нидерландов активно привлекает гражданское общество к мониторингу эффективности работы судов, что похоже на украинскую концепцию взаимодействия с ОСД, но на более высоком уровне институционального доверия.

Главное отличие Украины от приведенных моделей заключается не в формальных инструментах, а в контексте их применения. Судебные системы государств-членов ЕС формировались на протяжении длительного времени в условиях относительно стабильного доверия и постепенного развития правового государства. Они опираются на исторически устоявшиеся механизмы профессионального отбора и дисциплинарной ответственности.

Украина же осуществляет одновременную трансформацию судебной системы в условиях военного положения и дефицита доверия. Это и обуславливает использование более комбинированных механизмов гарантирования добропорядочности, в частности участия международных экспертов, этических советов и общественных институций.

И здесь возникает еще один интересный парадокс. В то время как ЕС требует от Украины прозрачности, эксперты отмечают, что украинская система отбора судей уже является более открытой, чем во многих странах Союза.

Украина — первая страна в мире, которая привлекла международных экспертов к созданию Антикоррупционного суда. Британские судьи отмечают, что уровень публичности украинских конкурсов (прямые трансляции собеседований, публичные вопросы) является беспрецедентным и отсутствует, например, в Великобритании.

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