Украинцам могут начислить лишние суммы за газ: как этого избежать

Украинцы могут получить завышенные счета за газ, если своевременно не передадут показания счетчика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Часть бытовых потребителей рискует получить счета за газ с суммами, которые не будут соответствовать фактическим объёмам использования топлива. Причиной может стать одна распространённая ошибка — несвоевременная передача показаний счётчика. Об этом напомнили в компании «Нафтогаз», призвав клиентов регулярно передавать актуальные данные приборов учёта.

В компании отмечают, что для правильного расчёта стоимости потреблённого газа показания счётчика необходимо подавать ежемесячно. Если этого не сделать в установленные сроки, поставщик не будет иметь данных о фактическом потреблении и поэтому применит другой механизм начислений.

Согласно действующим правилам, передавать показания необходимо не позднее 5 числа каждого месяца. Это требование распространяется на всех бытовых потребителей независимо от того, проживают ли они в доме постоянно или временно отсутствуют.

Что будет, если не передать показания

В «Нафтогазе» объясняют, что данные, предоставленные в конце текущего месяца или до 5 числа следующего месяца, используются для определения реального объёма потреблённого газа.

Если же до 6 числа оператор газораспределительной сети не получит показания и не сможет дистанционно считать информацию со счётчика, объём потребления будет определяться расчётным способом.

В таком случае за основу берётся среднемесячный показатель использования газа, сформированный на основании данных за предыдущие 12 месяцев. Из-за этого суммы в платёжках могут оказаться больше или меньше фактического потребления.

Какой тариф на газ действует сейчас

В настоящее время поставку природного газа населению осуществляют восемь компаний. В то же время подавляющее большинство украинцев — около 98% потребителей, или более 12,5 миллиона домохозяйств, — пользуются услугами «Нафтогаза».

Для клиентов компании тариф на природный газ остаётся неизменным и составляет 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет действовать как минимум до завершения военного положения в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.