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Кілька продавців за однією адресою: кому потрібна окрема ліцензія на тютюн і вейпи

10:55, 17 червня 2026
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ДПС нагадала продавцям тютюнових виробів та вейпів, що робота кількох підприємців за однією адресою не звільняє від обов'язку оформлювати окремі ліцензії: кожен суб'єкт господарювання має отримати власний дозвіл на роздрібну торгівлю.
Кілька продавців за однією адресою: кому потрібна окрема ліцензія на тютюн і вейпи
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Якщо кілька підприємців або компаній продають тютюнові вироби чи рідини для електронних сигарет за однією адресою, кожен із них повинен отримати окрему ліцензію на право роздрібної торгівлі. Такий висновок випливає з положень Закону України №3817 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

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Згідно із законом, місцем роздрібної торгівлі вважається місце реалізації товарів у конкретному торговельному приміщенні або будівлі, де проводяться розрахункові операції через зареєстровані РРО чи програмні РРО. Також таким місцем може бути об’єкт, з якого товари відвантажуються для подальшої доставки кінцевим споживачам.

При цьому всі розрахункові операції у місці торгівлі мають здійснюватися через належним чином зареєстровані касові апарати або програмні РРО. У передбачених законом випадках можуть використовуватися розрахункові книжки. Виручка від реалізації тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет підлягає обов’язковому обліку незалежно від того, чи продаються через той самий РРО інші товари.

Національний стандарт ДСТУ 4303:2004 визначає, що торговельний центр може об’єднувати кілька торговельних об’єктів, а магазин є окремим об’єктом роздрібної торгівлі, призначеним для продажу товарів кінцевим споживачам.

Відповідно до статті 23 Закону №3817, роздрібна торгівля тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії.

Крім того, стаття 34 цього Закону передбачає, що до Єдиного реєстру ліцензіатів вносяться відомості про адреси місць роздрібної торгівлі, ідентифікатори об’єктів оподаткування, а також фіскальні номери РРО та програмних РРО, які використовуються в кожному конкретному місці торгівлі.

Оскільки плата за ліцензію встановлюється за кожне місце роздрібної торгівлі окремо, у разі торгівлі тютюновими виробами або рідинами для електронних сигарет кількома суб’єктами господарювання за однією адресою кожен із них зобов’язаний оформити власну ліцензію. Спільна адреса або розміщення в одному торговельному центрі не дають права користуватися однією ліцензією на всіх продавців.

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