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Профессиональные колледжи смогут разрабатывать собственные положения о самоуправлении: что это даст студентам

20:29, 16 июня 2026
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МОН утвердило Примерное положение о студенческом самоуправлении учреждений профессионального образования.
Профессиональные колледжи смогут разрабатывать собственные положения о самоуправлении: что это даст студентам
Фото: mon.gov.ua
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Министерство образования и науки Украины напомнило, что новый закон «О профессиональном образовании» закрепил за студентами профессиональных колледжей больше возможностей для развития самоуправления. В свою очередь МОН утвердило Примерное положение о студенческом самоуправлении учреждений профессионального образования.

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Студенты создают органы самоуправления, чтобы совместно улучшать условия для самореализации, развития гражданской активности, формирования организаторских и лидерских навыков своего сообщества в колледже. Ранее этот процесс не был системным, и каждое учебное заведение опиралось на собственные традиции и видение деятельности самоуправления.

«Отныне студенческое самоуправление будет формироваться и действовать по единому принципу в каждом профессиональном колледже страны», — заявили в МОН.

В положении закреплены основные задачи органов студенческого самоуправления:

  • защита прав и интересов студентов;
  • содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов;
  • содействие улучшению условий проживания, отдыха и питания студентов;
  • содействие созданию студенческих кружков, обществ, объединений, клубов и привлечению студентов к участию в них;
  • сотрудничество с органами студенческого самоуправления других учреждений профессионального образования и молодежными организациями, деятельность которых не носит политического или религиозного характера;
  • содействие трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования;
  • участие в решении вопросов международного обмена.

«Ранее студенческое самоуправление именно в профессиональных колледжах было скорее единичной инициативой, чем распространенной практикой. Сейчас это право студентов закреплено законом, кроме того, это открывает больше возможностей для студенческих сообществ колледжей по всей стране. Это и о защите своих прав и интересов, и о более активном вовлечении в деятельность учебного заведения, и об улучшении условий обучения», — отметил Дмитрий Завгородний, заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В МОН добавили, что руководство учебного заведения обязано обеспечить надлежащие условия для деятельности органов студенческого самоуправления, информировать о важных решениях, касающихся студентов учреждения, и поддерживать развитие самоуправления.

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