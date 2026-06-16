Профессиональные колледжи смогут разрабатывать собственные положения о самоуправлении: что это даст студентам

МОН утвердило Примерное положение о студенческом самоуправлении учреждений профессионального образования.

Фото: mon.gov.ua

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Министерство образования и науки Украины напомнило, что новый закон «О профессиональном образовании» закрепил за студентами профессиональных колледжей больше возможностей для развития самоуправления. В свою очередь МОН утвердило Примерное положение о студенческом самоуправлении учреждений профессионального образования.

Студенты создают органы самоуправления, чтобы совместно улучшать условия для самореализации, развития гражданской активности, формирования организаторских и лидерских навыков своего сообщества в колледже. Ранее этот процесс не был системным, и каждое учебное заведение опиралось на собственные традиции и видение деятельности самоуправления.

«Отныне студенческое самоуправление будет формироваться и действовать по единому принципу в каждом профессиональном колледже страны», — заявили в МОН.

В положении закреплены основные задачи органов студенческого самоуправления:

защита прав и интересов студентов;

содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов;

содействие улучшению условий проживания, отдыха и питания студентов;

содействие созданию студенческих кружков, обществ, объединений, клубов и привлечению студентов к участию в них;

сотрудничество с органами студенческого самоуправления других учреждений профессионального образования и молодежными организациями, деятельность которых не носит политического или религиозного характера;

содействие трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования;

участие в решении вопросов международного обмена.

«Ранее студенческое самоуправление именно в профессиональных колледжах было скорее единичной инициативой, чем распространенной практикой. Сейчас это право студентов закреплено законом, кроме того, это открывает больше возможностей для студенческих сообществ колледжей по всей стране. Это и о защите своих прав и интересов, и о более активном вовлечении в деятельность учебного заведения, и об улучшении условий обучения», — отметил Дмитрий Завгородний, заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В МОН добавили, что руководство учебного заведения обязано обеспечить надлежащие условия для деятельности органов студенческого самоуправления, информировать о важных решениях, касающихся студентов учреждения, и поддерживать развитие самоуправления.

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