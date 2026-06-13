Искусственный интеллект в Украине получит собственное правовое поле — начата работа над первым законом

От ChatGPT до государственных сервисов — Украина впервые готовит единые правила использования искусственного интеллекта.

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Украина приближается к созданию собственных правил использования искусственного интеллекта. На фоне стремительного распространения ИИ-технологий в бизнесе, государственном управлении, образовании и повседневной жизни началась работа над специальным законодательством, которое должно определить права и обязанности разработчиков и пользователей таких систем, механизмы защиты граждан, а также условия для развития инновационной индустрии. Будущее регулирование призвано объединить безопасность и защиту прав человека с поддержкой технологического развития и привлечением инвестиций.

При парламентском комитете состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта об искусственном интеллекте.

Участники обсудили необходимость законодательного урегулирования сферы искусственного интеллекта, концепцию будущего законопроекта и его структуру.

В состав рабочей группы вошли более 100 участников, среди которых народные депутаты, представители органов государственной власти, общественных организаций, а также украинские и международные эксперты в сфере искусственного интеллекта.

Во время заседания была представлена информация о подготовке будущего регулятора в сфере ИИ, формировании необходимых возможностей для его работы, подготовке индустрии к будущим требованиям и дальнейших шагах по имплементации европейского AI Act.

Отмечается, что главной целью подготовки законопроекта является создание сбалансированной модели регулирования, которая позволит одновременно обеспечить защиту прав граждан, безопасное использование технологий и поддержку инновационного развития.

Почему возникла необходимость в законе об искусственном интеллекте

Вопрос регулирования искусственного интеллекта остается одним из наиболее дискуссионных в мире. С одной стороны, технологии ИИ открывают новые возможности для науки, экономики, цифровых сервисов и бизнеса. С другой — возникают риски нарушения прав человека, угрозы безопасности, вопросы ответственности за решения, принятые алгоритмами, а также ряд этических вызовов.

Поскольку системы искусственного интеллекта уже активно используются в различных сферах жизни, государство должно определить четкие правила их разработки, внедрения и использования.

Украина будет адаптировать законодательство к правилам ЕС

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта побудило Европейский Союз к созданию единой стратегии регулирования этой сферы.

Регламент ЕС 2024/1689 (AI Act) стал первым в мире комплексным законодательным актом, который устанавливает обязательные требования для разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта.

Кроме того, более 30 государств мира уже утвердили или разработали собственные национальные стратегии развития и регулирования искусственного интеллекта, определив это направление одним из ключевых приоритетов государственной политики.

В марте 2026 года Украина получила от Европейской комиссии условия вступления по всем переговорным кластерам. Одним из таких условий является гармонизация украинского законодательства с европейскими нормами в сфере искусственного интеллекта.

Закон об ИИ стал частью евроинтеграционных обязательств

Дополнительным шагом в этом направлении стало утверждение в апреле 2026 года Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза.

Документ предусматривает разработку отдельного Закона Украины об искусственном интеллекте, который должен стать основой национальной системы регулирования этой сферы.

Таким образом, формирование законодательной базы в отношении искусственного интеллекта является не только частью цифровой трансформации государства, но и одним из важных элементов дальнейшей евроинтеграции Украины.

Какие задачи ставит государство

Параллельно с внедрением правил использования искусственного интеллекта государство планирует создавать условия для развития инновационной экосистемы.

Среди приоритетов — привлечение инвестиций в технологический сектор, поддержка украинских разработчиков, развитие конкурентоспособной индустрии искусственного интеллекта и внедрение современных цифровых решений в государственном управлении и бизнесе.

Ожидается, что будущий закон должен сформировать понятные и прогнозируемые правила работы для всех участников рынка, одновременно обеспечив баланс между развитием новейших технологий и защитой общественных интересов.

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