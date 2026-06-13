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ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который был единственным, кто ухаживал за братом с инвалидностью: дело рассмотрел суд

18:23, 13 июня 2026
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Мужчина объяснял, что стал единственным, кто ухаживает за братом, поскольку мать по состоянию здоровья не могла обеспечивать постоянный уход.
ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который был единственным, кто ухаживал за братом с инвалидностью: дело рассмотрел суд
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Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования безосновательно отказал военнообязанному в отсрочке от мобилизации в связи с уходом за братом с инвалидностью II группы. Суд установил, что представленные заявителем документы подтверждали как необходимость постоянного ухода за братом, так и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности матери осуществлять такой уход. В результате решение комиссии ТЦК было отменено, а заявление об отсрочке обязано быть рассмотрено повторно.

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Обстоятельства дела

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 14 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Он указывал, что осуществляет постоянный уход за родным братом, который является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в посторонней помощи.

В декабре 2025 года комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. В сообщении об отказе отмечалось, что из представленных документов невозможно установить обстоятельства, необходимые для подтверждения права на отсрочку, в частности относительно возможности членов семьи первой степени родства осуществлять уход за лицом с инвалидностью.

Не согласившись с таким решением, военнообязанный обратился в суд.

Какие обстоятельства установил суд

При рассмотрении дела суд установил, что брат истца имеет инвалидность II группы с 2013 года. Кроме того, заключения врачебной комиссии подтверждали, что из-за психического расстройства он нуждается в постоянном постороннем уходе. Также в материалах дела содержался акт об установлении факта осуществления истцом постоянного ухода за братом.

Суд также выяснил, что отец братьев умер. Мать имеет инвалидность III группы, а представленная медицинская справка свидетельствует о том, что по состоянию здоровья она не может осуществлять уход за другими лицами.

Правовая позиция суда

Суд проанализировал положения пункта 14 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которым право на отсрочку могут иметь члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, осуществляющие за ним постоянный уход, при условии отсутствия членов семьи первой степени родства либо наличия обстоятельств, которые делают невозможным осуществление ими такого ухода.

Исследовав представленные документы, суд пришел к выводу, что при обращении в ТЦК истец предоставил надлежащие доказательства, подтверждающие наличие предусмотренных законом условий для получения отсрочки. Следовательно, основания, положенные комиссией в основу отказа, суд признал необоснованными.

Отдельно суд обратил внимание, что ответчик не подал отзыв на иск и не доказал правомерность своего решения, хотя именно на субъекта властных полномочий в таких спорах возлагается обязанность доказывания законности своих действий и решений.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Также суд обязал территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление военнообязанного от 22 декабря 2025 года с учетом выводов, изложенных в судебном решении. Кроме того, в пользу истца взыскано 1064,96 грн судебных расходов.

Вместе с тем суд не предоставил отсрочку непосредственно. Суд по делу №240/4142/26 пришел к выводу о незаконности отказа и избрал способом защиты обязательство ТЦК повторно рассмотреть заявление после надлежащей оценки всех представленных документов и установленных обстоятельств.

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