Чому можуть бути затримки з виготовленням паспортів – у ДМС назвала головну причину

Через повітряні тривоги та необхідність зупиняти виробничі процеси строки виготовлення паспортних документів можуть збільшуватися.

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У Державній міграційній службі пояснили, чому громадяни іноді стикаються із затримками під час отримання готових паспортних документів.

Виготовлення паспортів для потреб населення здійснює Поліграфкомбінат «Україна» відповідно до вимог законодавства та договорів, укладених із Державною міграційною службою України.

У відомстві зазначили, що в умовах воєнного стану Київ регулярно зазнає масованих атак з боку Росії із застосуванням безпілотників і балістичних ракет. Унаслідок цього виникають загрози для працівників підприємств, а також пошкоджуються житлові будинки, промислові об’єкти, критична та енергетична інфраструктура.

У зв’язку з цим Поліграфкомбінат «Україна» змушений дотримуватися посилених заходів безпеки та призупиняти виробничі процеси під час повітряних тривог для збереження життя і здоров’я працівників.

У ДМС пояснили, що зупинка високотехнологічного обладнання, переведення його в безпечний режим, а також подальше відновлення роботи після завершення тривоги потребують додаткового часу та технологічних операцій. Це може впливати на строки виготовлення паспортних документів.

У службі наголосили, що під час воєнного стану затримки у виробництві паспортів можливі, однак працівники Поліграфкомбінату «Україна» продовжують працювати в складних умовах і докладають зусиль для забезпечення безперервності виробництва та якнайшвидшого виготовлення документів для громадян України.

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