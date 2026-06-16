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Чому можуть бути затримки з виготовленням паспортів – у ДМС назвала головну причину

19:34, 16 червня 2026
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Через повітряні тривоги та необхідність зупиняти виробничі процеси строки виготовлення паспортних документів можуть збільшуватися.
Чому можуть бути затримки з виготовленням паспортів – у ДМС назвала головну причину
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У Державній міграційній службі пояснили, чому громадяни іноді стикаються із затримками під час отримання готових паспортних документів.

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Виготовлення паспортів для потреб населення здійснює Поліграфкомбінат «Україна» відповідно до вимог законодавства та договорів, укладених із Державною міграційною службою України.

У відомстві зазначили, що в умовах воєнного стану Київ регулярно зазнає масованих атак з боку Росії із застосуванням безпілотників і балістичних ракет. Унаслідок цього виникають загрози для працівників підприємств, а також пошкоджуються житлові будинки, промислові об’єкти, критична та енергетична інфраструктура.

У зв’язку з цим Поліграфкомбінат «Україна» змушений дотримуватися посилених заходів безпеки та призупиняти виробничі процеси під час повітряних тривог для збереження життя і здоров’я працівників.

У ДМС пояснили, що зупинка високотехнологічного обладнання, переведення його в безпечний режим, а також подальше відновлення роботи після завершення тривоги потребують додаткового часу та технологічних операцій. Це може впливати на строки виготовлення паспортних документів.

У службі наголосили, що під час воєнного стану затримки у виробництві паспортів можливі, однак працівники Поліграфкомбінату «Україна» продовжують працювати в складних умовах і докладають зусиль для забезпечення безперервності виробництва та якнайшвидшого виготовлення документів для громадян України.

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