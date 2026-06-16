З 40 до 416 позицій: в Україні розширили Перелік забороненого до використання програмного забезпечення

Держспецзв’язку суттєво розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання.

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 40 до 416 позицій.

Зазначається, що оновлення Переліку відбулося за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку.

«Фахівці Служби провели детальний аналіз чинних рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), введених у дію відповідними Указами Президента України, а також опрацювали новітні санкційні рішення.

Така робота спрямована на своєчасне виявлення програмних продуктів і комунікаційного обладнання, пов’язаних із підсанкційними особами, та забезпечення актуальності Переліку відповідно до поточної безпекової ситуації», - йдеться у заяві.

Зокрема, до оновленого Переліку було додано програмне забезпечення Dr. Web та Kaspersky Lab, а також програмні продукти, що реалізуються під торговельними марками «1С» та «BAS».

Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням.

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