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Чи зобов’язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії

07:18, 17 червня 2026
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Умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.
Чи зобов’язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи зобов’язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії.

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У відомстві нагадали, що відповідно до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» керівник органу місцевого самоврядування має право у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати працівникам надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та здійснювати преміювання працівників.

У місцевих органах влади формується фонд преміювання (не менше 10% від окладів + економія фонду оплати праці). Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

«Виплата премій працівникам в органі місцевого самоврядування належить до дискреційних повноважень голови, є правом, а не обов'язком, і реалізується шляхом прийняття відповідних рішень місцевою радою та розробки детального Положення про преміювання, за результатами оцінки роботи у межах затверджених видатків на оплату праці», - додали у Держпраці.

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