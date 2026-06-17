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Обязан ли председатель поселкового совета выплачивать работникам премии

07:18, 17 июня 2026
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Условия, порядок и размеры премирования работников определяются положением о премировании соответствующего органа.
Обязан ли председатель поселкового совета выплачивать работникам премии
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, обязан ли председатель поселкового совета выплачивать работникам премии.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» руководитель органа местного самоуправления имеет право в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливать работникам надбавку за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы, а также осуществлять премирование работников.

В местных органах власти формируется фонд премирования (не менее 10% от должностных окладов плюс экономия фонда оплаты труда). Конкретные условия, порядок и размеры премирования работников определяются положением о премировании соответствующего органа.

«Выплата премий работникам в органе местного самоуправления относится к дискреционным полномочиям председателя, является правом, а не обязанностью, и реализуется путем принятия соответствующих решений местным советом и разработки детального Положения о премировании, по результатам оценки работы в пределах утвержденных расходов на оплату труда», — добавили в Гоструде.

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