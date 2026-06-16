КХС ВС подготовил обзор практики защиты прав интеллектуальной собственности с учетом практики Суда справедливости ЕС
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подготовил обзор судебной практики по делам о защите прав интеллектуальной собственности с учетом подходов Суда справедливости Европейского Союза. В него вошли ключевые решения Верховного Суда за 2023–2025 годы, внесенные в Единый государственный реестр судебных решений.
Обзор демонстрирует, как украинские суды постепенно согласовывают свою практику с нормами и подходами права ЕС. Его особенность заключается в том, что европейские правовые стандарты рассматриваются не теоретически, а через конкретные категории споров и соответствующие решения Верховного Суда.
Издание не только обобщает судебную практику, но и служит практическим ориентиром для судей, адвокатов и других юристов. Оно помогает понять, как практика Суда справедливости ЕС используется для толкования норм в сфере интеллектуальной собственности и определения пределов судебной защиты таких прав.
Издание среди других аналитических материалов отличают следующие особенности:
- двуязычность: обзор подготовлен на двух языках (украинском и английском), что не только открывает украинскую судебную экспертизу для международного сообщества, но и способствует наполнению глобальной базы данных WIPO Lex-Judgments;
- глубокая специализация: материал сосредоточен на наиболее сложных аспектах, таких как статус общеизвестных торговых марок, досрочное прекращение действия свидетельств вследствие неиспользования, регистрация цвета в качестве торговой марки, признание обозначений общеупотребительными;
- инновационность в патентной сфере: отдельное внимание уделено механизму дополнительной охраны фармацевтических изобретений, который имеет стратегическое значение для выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств.
Обзор является прикладной работой, рассчитанной на судей, адвокатов, патентных поверенных и ученых. Он служит действенным методическим инструментом для построения правовой аргументации и оценки ведения споров в суде в свете стандартов Европейского Союза.
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