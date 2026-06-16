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КГС ВС підготував огляд практики щодо захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням практики Суду справедливості ЄС

15:29, 16 червня 2026
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду оприлюднив огляд судової практики у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, підготовлений з урахуванням практики Суду справедливості ЄС.
КГС ВС підготував огляд практики щодо захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням практики Суду справедливості ЄС
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував огляд судової практики у справах про захист прав інтелектуальної власності з урахуванням підходів Суду справедливості Європейського Союзу. До нього увійшли ключові рішення Верховного Суду за 2023–2025 роки, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Огляд демонструє, як українські суди поступово узгоджують свою практику з нормами та підходами права ЄС. Його особливість полягає в тому, що європейські правові стандарти розглядаються не теоретично, а через конкретні категорії спорів та відповідні рішення Верховного Суду.

Видання не лише узагальнює судову практику, а й слугує практичним орієнтиром для суддів, адвокатів та інших юристів. Воно допомагає зрозуміти, як практика Суду справедливості ЄС використовується для тлумачення норм у сфері інтелектуальної власності та визначення меж судового захисту таких прав.

Видання серед інших аналітичних матеріалів вирізняють такі особливості:

  • двомовність: огляд підготовлено двома мовами (українською та англійською), що не лише відкриває українську судову експертизу для міжнародної спільноти, а й сприяє наповненню глобальної бази даних WIPO Lex-Judgments;
  • глибока спеціалізація: матеріал фокусується на найбільш складних аспектах, таких як статус добре відомих марок, дострокове припинення дії свідоцтв через невикористання, реєстрація кольору як торговельної марки, визнання знаків загальновживаними;
  • інноваційність у патентах: окрему увагу приділено механізму додаткової охорони для фармацевтичних винаходів, що має стратегічне значення для виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань.

Огляд є прикладною працею, розрахованою на суддів, адвокатів, патентних повірених і науковців. Він слугує дієвим методичним інструментом для побудови правової аргументації та оцінки ведення спорів у суді у світлі стандартів Європейського Союзу.

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суд Верховний Суд ЄС Україна судова практика інтелектуальна власність КГС ВС

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