КГС ВС підготував огляд практики щодо захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням практики Суду справедливості ЄС

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду оприлюднив огляд судової практики у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, підготовлений з урахуванням практики Суду справедливості ЄС.

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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував огляд судової практики у справах про захист прав інтелектуальної власності з урахуванням підходів Суду справедливості Європейського Союзу. До нього увійшли ключові рішення Верховного Суду за 2023–2025 роки, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Огляд демонструє, як українські суди поступово узгоджують свою практику з нормами та підходами права ЄС. Його особливість полягає в тому, що європейські правові стандарти розглядаються не теоретично, а через конкретні категорії спорів та відповідні рішення Верховного Суду.

Видання не лише узагальнює судову практику, а й слугує практичним орієнтиром для суддів, адвокатів та інших юристів. Воно допомагає зрозуміти, як практика Суду справедливості ЄС використовується для тлумачення норм у сфері інтелектуальної власності та визначення меж судового захисту таких прав.

Видання серед інших аналітичних матеріалів вирізняють такі особливості:

двомовність: огляд підготовлено двома мовами (українською та англійською), що не лише відкриває українську судову експертизу для міжнародної спільноти, а й сприяє наповненню глобальної бази даних WIPO Lex-Judgments;

глибока спеціалізація: матеріал фокусується на найбільш складних аспектах, таких як статус добре відомих марок, дострокове припинення дії свідоцтв через невикористання, реєстрація кольору як торговельної марки, визнання знаків загальновживаними;

інноваційність у патентах: окрему увагу приділено механізму додаткової охорони для фармацевтичних винаходів, що має стратегічне значення для виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань.

Огляд є прикладною працею, розрахованою на суддів, адвокатів, патентних повірених і науковців. Він слугує дієвим методичним інструментом для побудови правової аргументації та оцінки ведення спорів у суді у світлі стандартів Європейського Союзу.

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