С 40 до 416 позиций: в Украине расширили Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения

Госспецсвязи существенно расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования.

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Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций.

Отмечается, что обновление Перечня произошло по результатам системной работы Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи.

«Специалисты Службы провели детальный анализ действующих решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), введенных в действие соответствующими указами Президента Украины, а также проработали новейшие санкционные решения.

Такая работа направлена на своевременное выявление программных продуктов и коммуникационного оборудования, связанных с подсанкционными лицами, а также на обеспечение актуальности Перечня в соответствии с текущей ситуацией в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

В частности, в обновленный Перечень были добавлены программное обеспечение Dr.Web и Kaspersky Lab, а также программные продукты, реализуемые под торговыми марками «1С» и «BAS».

Ознакомиться с обновленным Перечнем можно по ссылке.

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