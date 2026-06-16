На Київ та область суне негода: оголошено І рівень небезпеки
16:12, 16 червня 2026
Жителів Київщини попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що у Києві та Київській області у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 16 червня очікується гроза, град та шквали 15-20 м/с
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», - заявили у Укргідрометцентрі.
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