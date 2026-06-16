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На Киев и область надвигается непогода: объявлен I уровень опасности

16:12, 16 июня 2026
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Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.
На Киев и область надвигается непогода: объявлен I уровень опасности
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Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в Киеве и Киевской области в ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня ожидаются гроза, град и шквалы 15–20 м/с.

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Объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — заявили в Укргидрометцентре.

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