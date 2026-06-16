В Италии предлагают бесплатное проживание на виллах и в старинных домах при условии ухода за ними

Этот формат предполагает проживание в домах при условии их обслуживания.

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В Италии желающим предлагают бесплатно проживать на виллах и в исторических домах, однако при условии ответственного ухода за недвижимостью. Об этом пишет Cotidianul.

Речь идет о формате house sitting, который распространен в разных странах мира. Его суть заключается в том, что владельцы жилья, которые надолго покидают свои дома, передают их под присмотр другим людям. Взамен те получают возможность проживать в этих домах без оплаты аренды.

Условия участия

В обязанности участников таких программ обычно входит уход за домом, прилегающей территорией, садом, а также иногда — за домашними животными. Также могут быть предусмотрены отдельные бытовые поручения от владельцев.

Сторонники этого формата считают его возможностью жить в одном из туристически привлекательных регионов Италии без значительных затрат на аренду жилья. В некоторых случаях это рассматривают как более доступную альтернативу программам покупки старых домов по символической цене, которые часто требуют значительных инвестиций в ремонт.

В то же время не все положительно оценивают такую практику. В комментариях пользователи отмечают, что уход за домом, садом и животными может фактически превращаться в полноценную неоплачиваемую работу.

Также обращается внимание на то, что участие в таких программах доступно не всем желающим, поскольку окончательное решение о кандидатах принимают владельцы жилья.

Несмотря на это, формат хаус-ситтинга продолжает набирать популярность среди путешественников, которые хотят временно пожить за границей, погрузиться в местную среду и при этом сократить расходы на проживание.

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