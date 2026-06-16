НБУ принял ряд решений для начала деятельности банка финансовой инклюзии

Целью банка финансовой инклюзии является расширение доступа к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями, в частности прифронтовых и деоккупированных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по ключевым вопросам регулирования и надзора за деятельностью финансового учреждения нового типа — банка финансовой инклюзии (БФИ). Об этом информирует НБУ.

«Целью БФИ является расширение доступа к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями, в частности прифронтовых и деоккупированных, где из-за рисков безопасности отсутствуют банковские отделения и полноценно не работают дистанционные банковские каналы вследствие перебоев со связью», — заявил регулятор.

Одобренный пакет изменений в нормативно-правовые акты Национального банка регулирует:

порядок предоставления ограниченной банковской лицензии вновь созданному БФИ и переоформления банковской лицензии действующего банка на ограниченную лицензию БФИ;

требования по разработке и ежегодному пересмотру советом БФИ стратегии и бизнес-плана, а также относительно содержания этих и других внутренних документов, в частности с учетом особенностей предоставления услуг вне помещений БФИ (отделений);

порядок привлечения коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг;

требования по интеграции особенностей деятельности в системы внутреннего контроля и управления рисками БФИ;

неприменение к БФИ требований для вновь созданных и специализированных банков и т. д.

Соответствующие изменения после обсуждения в установленном порядке с рынком и после юридической экспертизы внесены в:

Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине;

Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах;

Положение об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах;

Положение о лицензировании банков;

Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия;

Положение об организации и проведении инспекционных проверок;

Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг.

«Мы даем старт беспрецедентной инициативе. Банк финансовой инклюзии должен решить вопрос полноценного доступа населения, в частности социально уязвимых групп, и малого бизнеса к финансовым услугам на удаленных малонаселенных территориях, приближенных к зоне боевых действий, а также на освобожденных территориях, — пояснил глава НБУ Андрей Пышный. — Это вопрос выживания указанных регионов в сложных реалиях и важная составляющая глубокой трансформации финансового сектора, которую мы начали в 2024 году, с целью построения самой инклюзивной финансовой системы в мире».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.