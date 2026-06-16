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1000 новых образцов вооружения за 2026 год: как Украина укрепляет технологическое преимущество на поле боя

23:30, 16 июня 2026
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Подавляющее большинство новых образцов составляет украинская продукция, а темпы кодификации выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
1000 новых образцов вооружения за 2026 год: как Украина укрепляет технологическое преимущество на поле боя
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Министерство обороны Украины продолжает укреплять Силы обороны современным вооружением и военной техникой. С начала 2026 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию 1 000 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.

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Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было кодифицировано 659 образцов вооружения и военной техники, что свидетельствует об увеличении показателя более чем на 50%.

В ведомстве отмечают, что одним из ключевых направлений оборонной стратегии Украины является достижение технологического превосходства над противником, поэтому среди новых образцов преобладают современные решения, рассчитанные на условия войны высокой интенсивности.

Какие образцы вооружения были кодифицированы

С начала 2026 года Минобороны кодифицировало, в частности:

  • более 300 новых беспилотных авиационных комплексов (БпАК);
  • 188 видов боеприпасов;
  • 128 средств связи;
  • более 60 образцов средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки;
  • 50 новых наземных роботизированных комплексов;
  • почти 50 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей и другие.

Все эти образцы прошли испытания в сложных условиях и подтвердили заявленные характеристики. Значительная часть уже используется подразделениями Сил обороны Украины.

Растет доля украинского производства

Из 1 000 кодифицированных образцов вооружения и военной техники 892 единицы являются украинского производства. Это почти 90% от общего количества, что свидетельствует об укреплении потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Для сравнения, доля украинских образцов среди кодифицированных составляла 69,6% в предыдущем году и 74,6% в позапрошлом.

В Минобороны отмечают, что украинские производители все больше ориентируются на создание высокотехнологичных решений, отвечающих требованиям современной войны.

Кодификация не только боевых систем

Помимо летальных средств поражения, с начала 2026 года также кодифицированы:

  • 68 автомобилей различного назначения;
  • 34 образца техники тылового обеспечения;
  • 16 инженерных средств;
  • 9 средств технического обслуживания вооружения и военной техники.

В арсенал Сил обороны также добавлены новые образцы стрелкового оружия, надводные платформы, оптические приборы, средства радиационной, химической и биологической защиты, макеты, программное обеспечение и другие решения.

Поддержка оборонной промышленности

В мае 2026 года Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 10,84 млрд грн на укрепление обороноспособности государства.

Из этой суммы 9,05 млрд грн предусмотрено на закупку нового вооружения, модернизацию и ремонт военной техники.

Еще 1,79 млрд грн планируется инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс — на внедрение новых технологий, расширение производственных мощностей и развитие отрасли.

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оружие Минобороны

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