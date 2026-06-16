1000 нових зразків озброєння за 2026 рік: як Україна нарощує технологічну перевагу на полі бою

Переважну більшість нових зразків становить українська продукція, а темпи кодифікації зросли більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком.

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Міністерство оборони України продовжує посилювати Сили оборони сучасним озброєнням і військовою технікою. Від початку 2026 року оборонне відомство кодифікувало та допустило до використання 1 000 зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомили в Міноборони.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року було кодифіковано 659 зразків озброєння та військової техніки, що свідчить про збільшення показника більш ніж на 50%.

У відомстві зазначають, що одним із ключових напрямів оборонної стратегії України є досягнення технологічної переваги над противником, тому серед нових зразків переважають сучасні рішення, розраховані на умови війни високої інтенсивності.

Які зразки озброєння кодифікували

З початку 2026 року Міноборони кодифікувало, зокрема:

понад 300 нових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК);

188 видів боєприпасів;

128 засобів зв’язку;

понад 60 зразків засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки;

50 нових наземних роботизованих комплексів;

майже 50 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів та інші.

Усі ці зразки пройшли випробування у складних умовах та підтвердили заявлені характеристики. Значна частина вже використовується підрозділами Сил оборони України.

Зростає частка українського виробництва

Із 1 000 кодифікованих зразків озброєння та військової техніки 892 одиниці є українського виробництва. Це майже 90% від загальної кількості, що свідчить про посилення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Для порівняння, частка українських зразків серед кодифікованих становила 69,6% у попередньому році та 74,6% позаторік.

У Міноборони зазначають, що українські виробники дедалі більше орієнтуються на створення високотехнологічних рішень, які відповідають вимогам сучасної війни.

Кодифікація не лише бойових систем

Окрім летальних засобів ураження, з початку 2026 року також кодифіковано:

68 автомобілів різного призначення;

34 зразки техніки тилового забезпечення;

16 інженерних засобів;

9 засобів технічного обслуговування озброєння та військової техніки.

До арсеналу Сил оборони також додано нові зразки стрілецької зброї, надводні платформи, оптичні прилади, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, макети, програмне забезпечення та інші рішення.

Підтримка оборонної промисловості

У травні 2026 року Кабінет Міністрів України додатково спрямував 10,84 млрд грн на посилення обороноздатності держави.

Із цієї суми 9,05 млрд грн передбачено на закупівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки.

Ще 1,79 млрд грн планують інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс — на впровадження нових технологій, розширення виробничих потужностей і розвиток галузі.

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