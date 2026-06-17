Київська прокуратура відстояла в апеляції скасування права власності панамської компанії на нерухомість на Трухановому острові

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про скасування права власності панамської компанії на будівлі на Трухановому острові, підтримавши позицію Київської міської прокуратури щодо незаконної реєстрації нерухомості.

фото: прокуратура

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Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та залишив без змін рішення суду першої інстанції про скасування права власності панамської компанії на два об’єкти нерухомості, зареєстровані на Трухановому острові.

Як встановили прокурори, первинну реєстрацію майна було здійснено на підставі судового рішення, яке згодом скасував апеляційний суд. Після цього будівлі неодноразово змінювали власників, а останнім їхнім власником стала компанія, зареєстрована в Панамі.

Водночас Київська міська рада не ухвалювала жодних рішень щодо передачі земельної ділянки під цими об’єктами у власність або користування будь-яким особам. Крім того, будівлям не було присвоєно поштових адрес.

У прокуратурі наголосили, що територія Труханового острова має особливий природоохоронний статус: належить до земель водного фонду та зарезервована для створення об’єкта природно-заповідного фонду.

Також під час перевірки встановлено, що об’єкт нерухомості площею 1 592,5 квадратного метра, зазначений у документах про право власності, фактично не існує. Натомість на цій території розташовані інші будівлі та споруди, які перебувають у користуванні комунального підприємства «Плесо».

Суди двох інстанцій погодилися з доводами прокуратури щодо необхідності скасування незаконної державної реєстрації нерухомості. Це рішення усуває перешкоди для законного розпорядження земельною ділянкою Київською міською радою.

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