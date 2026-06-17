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Недоплата зарплати і помста працівникам: суд змусив мережу ресторанів виплатити $750 000

07:54, 17 червня 2026
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Суд зобов’язав мережу ресторанів виплатити $750 тис. працівникам через порушення трудового законодавства.
Недоплата зарплати і помста працівникам: суд змусив мережу ресторанів виплатити $750 000
Фото: stock.adobe.com
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Міністерство праці США 15 червня повідомило, що домоглося федерального рішення суду, яке зобов’язує чотири ресторани у Вашингтоні виплатити 750 тисяч доларів заборгованої заробітної плати та компенсацій 42 працівникам після виявлення порушень законодавства про мінімальну оплату праці та оплату понаднормових годин.

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Рішення ухвалене в Окружному суді США для Східного округу штату Вашингтон. Воно стало результатом розслідування, яке встановило, що власники закладів Нольберто та Гільєрміна Родрігес, які керують компаніями Blanco Inc. та Mi Rancho Chico Inc. (працюють під брендом Rancho Chico у містах Спокан, Колвілл та Омак), не виплачували працівникам обов’язкову надбавку за понаднормову роботу — у розмірі 1,5 ставки за всі години понад 40 на тиждень.

Крім того, частині працівників, які не підлягають виняткам, виплачували фіксовану зарплату за всі відпрацьовані години, що призводило до доходів нижчих за федеральний мінімум — 7,25 долара за годину. Розслідування також встановило факти незаконного переслідування працівника, якого звільнили після подання скарги щодо зарплати.

Також виявлено порушення законів про дитячу працю — неповнолітнім дозволяли працювати з небезпечним обладнанням.

Після розслідування Родрігеси погодилися виплатити борги 42 працівникам, однак зобов’язання не виконали. Це змусило Офіс солісітора Міністерства праці та прокуратуру Східного округу Вашингтона звернутися до суду для примусового стягнення коштів.

Згідно з рішенням суду, Rancho Chico та родина Родрігесів мають виплатити $750 тис. компенсацій і надалі дотримуватися трудового законодавства США, зокрема коректно оплачувати всі години роботи, вести точний облік робочого часу та не переслідувати працівників за захист своїх прав.

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суд США

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