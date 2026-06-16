Перереєстрація авто через довірену особу: коли можна оформити послугу без власника і які документи потрібні
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що у випадку зайнятості, відрядження або інших обставин, які унеможливлюють особистий візит до сервісного центру, інтереси власника транспортного засобу може представляти інша особа на підставі довіреності.
Умови оформлення через представника
У МВС зазначають, що якщо реєстраційна операція передбачає проведення експертного дослідження транспортного засобу, воно є обов’язковим незалежно від того, хто звертається за послугою.
Для отримання послуги уповноважений представник повинен мати:
- документ, що посвідчує особу;
- довіреність із відповідними повноваженнями;
- транспортний засіб (якщо необхідне експертне дослідження);
- реєстраційні документи на автомобіль.
Роль експертів і сервісних центрів
В Експертній службі МВС перевіряють справжність ідентифікаційних номерів та документів. Сервісні центри МВС безпосередньо здійснюють реєстраційні дії.
У відомстві підкреслюють, що така взаємодія дозволяє забезпечити законність перереєстрації транспортних засобів і додатково захищає учасників відповідних операцій.
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