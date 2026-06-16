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Перереєстрація авто через довірену особу: коли можна оформити послугу без власника і які документи потрібні

23:12, 16 червня 2026
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Якщо власник не може особисто відвідати сервісний центр, оформити перереєстрацію транспортного засобу можна через представника за довіреністю.
Перереєстрація авто через довірену особу: коли можна оформити послугу без власника і які документи потрібні
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У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що у випадку зайнятості, відрядження або інших обставин, які унеможливлюють особистий візит до сервісного центру, інтереси власника транспортного засобу може представляти інша особа на підставі довіреності.

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Умови оформлення через представника

У МВС зазначають, що якщо реєстраційна операція передбачає проведення експертного дослідження транспортного засобу, воно є обов’язковим незалежно від того, хто звертається за послугою.

Для отримання послуги уповноважений представник повинен мати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • довіреність із відповідними повноваженнями;
  • транспортний засіб (якщо необхідне експертне дослідження);
  • реєстраційні документи на автомобіль.

Роль експертів і сервісних центрів

В Експертній службі МВС перевіряють справжність ідентифікаційних номерів та документів. Сервісні центри МВС безпосередньо здійснюють реєстраційні дії.

У відомстві підкреслюють, що така взаємодія дозволяє забезпечити законність перереєстрації транспортних засобів і додатково захищає учасників відповідних операцій.

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