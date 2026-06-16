Перереєстрація авто через довірену особу: коли можна оформити послугу без власника і які документи потрібні

Якщо власник не може особисто відвідати сервісний центр, оформити перереєстрацію транспортного засобу можна через представника за довіреністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що у випадку зайнятості, відрядження або інших обставин, які унеможливлюють особистий візит до сервісного центру, інтереси власника транспортного засобу може представляти інша особа на підставі довіреності.

Умови оформлення через представника

У МВС зазначають, що якщо реєстраційна операція передбачає проведення експертного дослідження транспортного засобу, воно є обов’язковим незалежно від того, хто звертається за послугою.

Для отримання послуги уповноважений представник повинен мати:

документ, що посвідчує особу;

довіреність із відповідними повноваженнями;

транспортний засіб (якщо необхідне експертне дослідження);

реєстраційні документи на автомобіль.

Роль експертів і сервісних центрів

В Експертній службі МВС перевіряють справжність ідентифікаційних номерів та документів. Сервісні центри МВС безпосередньо здійснюють реєстраційні дії.

У відомстві підкреслюють, що така взаємодія дозволяє забезпечити законність перереєстрації транспортних засобів і додатково захищає учасників відповідних операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.