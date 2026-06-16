Перерегистрация автомобиля через доверенное лицо: когда можно оформить услугу без присутствия владельца и какие документы необходимы

Если владелец не может лично посетить сервисный центр, перерегистрацию транспортного средства можно оформить через представителя по доверенности.

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В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в случае занятости, командировки или других обстоятельств, которые делают невозможным личный визит в сервисный центр, интересы владельца транспортного средства может представлять другое лицо на основании доверенности.

Условия оформления через представителя

В МВД отмечают, что если регистрационная операция предусматривает проведение экспертного исследования транспортного средства, оно является обязательным независимо от того, кто обращается за услугой.

Для получения услуги уполномоченный представитель должен иметь:

документ, удостоверяющий личность;

доверенность с соответствующими полномочиями;

транспортное средство (если требуется экспертное исследование);

регистрационные документы на автомобиль.

Роль экспертов и сервисных центров

В Экспертной службе МВД проверяют подлинность идентификационных номеров и документов. Сервисные центры МВД непосредственно осуществляют регистрационные действия.

В ведомстве подчеркивают, что такое взаимодействие позволяет обеспечить законность перерегистрации транспортных средств и дополнительно защищает участников соответствующих операций.

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