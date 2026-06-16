Перерегистрация автомобиля через доверенное лицо: когда можно оформить услугу без присутствия владельца и какие документы необходимы
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в случае занятости, командировки или других обстоятельств, которые делают невозможным личный визит в сервисный центр, интересы владельца транспортного средства может представлять другое лицо на основании доверенности.
Условия оформления через представителя
В МВД отмечают, что если регистрационная операция предусматривает проведение экспертного исследования транспортного средства, оно является обязательным независимо от того, кто обращается за услугой.
Для получения услуги уполномоченный представитель должен иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность с соответствующими полномочиями;
- транспортное средство (если требуется экспертное исследование);
- регистрационные документы на автомобиль.
Роль экспертов и сервисных центров
В Экспертной службе МВД проверяют подлинность идентификационных номеров и документов. Сервисные центры МВД непосредственно осуществляют регистрационные действия.
В ведомстве подчеркивают, что такое взаимодействие позволяет обеспечить законность перерегистрации транспортных средств и дополнительно защищает участников соответствующих операций.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.