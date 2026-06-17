Недоплата зарплаты и месть работникам: суд обязал сеть ресторанов выплатить $750 000

Суд обязал сеть ресторанов выплатить $750 тыс. работникам из-за нарушений трудового законодательства.

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Министерство труда США 15 июня сообщило, что добилось федерального решения суда, которое обязывает четыре ресторана в Вашингтоне выплатить 750 тысяч долларов задолженности по заработной плате и компенсаций 42 работникам после выявления нарушений законодательства о минимальной оплате труда и оплате сверхурочных часов.

Решение принято в Окружном суде США по Восточному округу штата Вашингтон. Оно стало результатом расследования, которое установило, что владельцы заведений Нольберто и Гильермина Родригес, управляющие компаниями Blanco Inc. и Mi Rancho Chico Inc. (работают под брендом Rancho Chico в городах Спокан, Колвилл и Омак), не выплачивали работникам обязательную надбавку за сверхурочную работу — в размере 1,5 ставки за все часы свыше 40 в неделю.

Кроме того, части работников, не подпадающих под исключения, выплачивали фиксированную зарплату за все отработанные часы, что приводило к доходам ниже федерального минимума — 7,25 доллара в час. Расследование также установило факты незаконного преследования работника, которого уволили после подачи жалобы по заработной плате.

Также выявлены нарушения законов о детском труде — несовершеннолетним разрешали работать с опасным оборудованием.

После расследования Родригесы согласились выплатить долги 42 работникам, однако обязательства не выполнили. Это вынудило Офис солиситора Министерства труда и прокуратуру Восточного округа Вашингтона обратиться в суд для принудительного взыскания средств.

Согласно решению суда, Rancho Chico и семья Родригесов должны выплатить $750 тыс. компенсаций и в дальнейшем соблюдать трудовое законодательство США, включая корректную оплату всех часов работы, ведение точного учета рабочего времени и недопущение преследования работников за защиту своих прав.

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