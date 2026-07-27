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Напад на українську пару у Вроцлаві: Генконсульство закликало правоохоронців відреагувати на інцидент

14:00, 27 липня 2026 26
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Українців, які постраждали від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві.
Напад на українську пару у Вроцлаві: Генконсульство закликало правоохоронців відреагувати на інцидент
Фото: скріншоти
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Як відомо, у польському Вроцлаві напали на молоду пару з України. За попередніми даними, причиною агресії став український акцент потерпілих.

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Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало правоохоронні органи Польщі відреагувати на цей інцидент.

«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — йдеться у заяві.

Генеральне консульство України у Вроцлаві додало, що очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. ГКУ вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща.

Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві.

Закликаємо громадян України, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві. Це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами», — йдеться у заяві.

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Польща

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