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Киевская прокуратура отстояла в апелляции отмены права собственности панамской компании на недвижимость на Трухановом острове

09:25, 17 июня 2026
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Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение об отмене права собственности панамской компании на здании на Трухановом острове, поддержав позицию Киевской городской прокуратуры по незаконной регистрации недвижимости.
Киевская прокуратура отстояла в апелляции отмены права собственности панамской компании на недвижимость на Трухановом острове
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Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене права собственности панамской компании на два объекта недвижимости, зарегистрированные на Трухановом острове.

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Как установили прокуроры, первоначальная регистрация имущества была осуществлена на основании судебного решения, которое впоследствии отменил апелляционный суд. После этого здания неоднократно меняли владельцев, а последним их собственником стала компания, зарегистрированная в Панаме.

В то же время Киевский городской совет не принимал никаких решений о передаче земельного участка под этими объектами в собственность или пользование каким-либо лицам. Кроме того, указанным зданиям не были присвоены почтовые адреса.

В прокуратуре подчеркнули, что территория Труханова острова имеет особый природоохранный статус: относится к землям водного фонда и зарезервирована для создания объекта природно-заповедного фонда.

Также в ходе проверки было установлено, что объект недвижимости площадью 1 592,5 квадратного метра, указанный в документах о праве собственности, фактически не существует. Вместо этого на данной территории расположены другие здания и сооружения, находящиеся в пользовании коммунального предприятия «Плесо».

Суды двух инстанций согласились с доводами прокуратуры о необходимости отмены незаконной государственной регистрации недвижимости. Это решение устраняет препятствия для законного распоряжения земельным участком Киевским городским советом.

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суд прокуратура Киев

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