Киевская прокуратура отстояла в апелляции отмены права собственности панамской компании на недвижимость на Трухановом острове

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение об отмене права собственности панамской компании на здании на Трухановом острове, поддержав позицию Киевской городской прокуратуры по незаконной регистрации недвижимости.

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Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене права собственности панамской компании на два объекта недвижимости, зарегистрированные на Трухановом острове.

Как установили прокуроры, первоначальная регистрация имущества была осуществлена на основании судебного решения, которое впоследствии отменил апелляционный суд. После этого здания неоднократно меняли владельцев, а последним их собственником стала компания, зарегистрированная в Панаме.

В то же время Киевский городской совет не принимал никаких решений о передаче земельного участка под этими объектами в собственность или пользование каким-либо лицам. Кроме того, указанным зданиям не были присвоены почтовые адреса.

В прокуратуре подчеркнули, что территория Труханова острова имеет особый природоохранный статус: относится к землям водного фонда и зарезервирована для создания объекта природно-заповедного фонда.

Также в ходе проверки было установлено, что объект недвижимости площадью 1 592,5 квадратного метра, указанный в документах о праве собственности, фактически не существует. Вместо этого на данной территории расположены другие здания и сооружения, находящиеся в пользовании коммунального предприятия «Плесо».

Суды двух инстанций согласились с доводами прокуратуры о необходимости отмены незаконной государственной регистрации недвижимости. Это решение устраняет препятствия для законного распоряжения земельным участком Киевским городским советом.

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