НБУ прийняв низку рішень для початку діяльності банку фінансової інклюзії

Метою банку фінансової інклюзії є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих.

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Національний банк України повідомив, що ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії (БФІ). Про це інформує НБУ.

«Метою БФІ є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком», - заявив регулятор.

Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів Національного банку врегульовує:

порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення банківської ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ;

вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану, а також стосовно змісту цих та інших внутрішніх документів, зокрема врахування у них особливостей надання послуг за межами приміщення БФІ (відділення);

порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;

вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності в системи внутрішнього контролю та управління ризиками БФІ;

незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

Відповідні зміни після обговорення у встановленому порядку з ринком та після юридичної експертизи внесено до:

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні;

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;

Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах;

Положення про ліцензування банків;

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу;

Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок;

Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

«Ми даємо початок безпрецедентній ініціативі. Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях, – пояснив голова НБУ Андрій Пишний. – Це питання виживання зазначених регіонів у складних реаліях і важлива складова глибинної трансформації фінансового сектору, яку ми розпочали у 2024 році, з метою розбудови найінклюзивнішої фінансової системи у світі».

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