  1. В Україні

НБУ прийняв низку рішень для початку діяльності банку фінансової інклюзії

16:04, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метою банку фінансової інклюзії є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих.
НБУ прийняв низку рішень для початку діяльності банку фінансової інклюзії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії (БФІ). Про це інформує НБУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Метою БФІ є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком», - заявив регулятор.

Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів Національного банку врегульовує:

  • порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення банківської ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ;
  • вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану, а також стосовно змісту цих та інших внутрішніх документів, зокрема врахування у них особливостей надання послуг за межами приміщення БФІ (відділення);
  • порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;
  • вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності в системи внутрішнього контролю та управління ризиками БФІ;
  • незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

Відповідні зміни після обговорення у встановленому порядку з ринком та після юридичної експертизи внесено до:

  • Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні;
  • Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
  • Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах;
  • Положення про ліцензування банків;
  • Положення про застосування Національним банком України заходів впливу;
  • Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок;
  • Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

«Ми даємо початок безпрецедентній ініціативі. Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях, – пояснив голова НБУ Андрій Пишний. – Це питання виживання зазначених регіонів у складних реаліях і важлива складова глибинної трансформації фінансового сектору, яку ми розпочали у 2024 році, з метою розбудови найінклюзивнішої фінансової системи у світі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Верховний Суд пояснив, коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Чи може Пенсійний фонд законно припинити виплату індексації після того, як військових виграв суд щодо перерахунку грошового забезпечення.

Суд під прицілом Брюсселя: для вступу в ЄС Україна має створити золотий стандарт відбору суддів

Перший кластер переговорів з ЄС відкрито — що саме Україна вже встигла зробити, де ховаються найбільші ризики та чому жорсткі суддівські конкурси є квитком України до Європейського Союзу.

ВРП призупинила розгляд кандидатури судді Євгена Новицького до Баранівського райсуду через питання до декларації та доходів

ВРП рекомендувала Президенту призначити Ярослава Бондарчука суддею Ямпільського районного суду та оголосила перерву у розгляді питання про призначення Євгена Новицького.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]