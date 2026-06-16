В Італії пропонують безкоштовне проживання у віллах і старовинних будинках за умови догляду за ними

Формат передбачає проживання у будинках за умови їхнього обслуговування.

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В Італії охочим пропонують безкоштовно проживати у віллах та історичних будинках, однак за умови відповідального догляду за нерухомістю. Про це пише Cotidianul.

Йдеться про формат house sitting, який поширений у різних країнах світу. Його суть полягає в тому, що власники житла, які надовго залишають свої будинки, передають їх під нагляд іншим людям. Натомість ті отримують можливість проживати в цих оселях без оплати оренди.

Умови участі

До обов’язків учасників таких програм зазвичай входить догляд за будинком, прилеглою територією, садом, а також іноді — за домашніми тваринами. Також можуть бути передбачені окремі побутові доручення від власників.

Прихильники цього формату вважають його можливістю жити в одному з туристично привабливих регіонів Італії без значних витрат на оренду житла. У деяких випадках це розглядають як доступнішу альтернативу програмам купівлі старих будинків за символічною ціною, які часто потребують значних інвестицій у ремонт.

Водночас не всі позитивно оцінюють таку практику. У коментарях користувачі зазначають, що догляд за будинком, садом і тваринами може фактично перетворюватися на повноцінну неоплачувану роботу.

Також звертається увага на те, що участь у таких програмах доступна не всім охочим, оскільки остаточне рішення про кандидатів ухвалюють власники житла.

Попри це, формат house sitting продовжує набирати популярності серед мандрівників, які хочуть тимчасово жити за кордоном, занурюватися в місцеве середовище та водночас зменшувати витрати на проживання.

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