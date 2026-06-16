  1. У світі

В Італії пропонують безкоштовне проживання у віллах і старовинних будинках за умови догляду за ними

23:48, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Формат передбачає проживання у будинках за умови їхнього обслуговування.
В Італії пропонують безкоштовне проживання у віллах і старовинних будинках за умови догляду за ними
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Італії охочим пропонують безкоштовно проживати у віллах та історичних будинках, однак за умови відповідального догляду за нерухомістю. Про це пише Cotidianul.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про формат house sitting, який поширений у різних країнах світу. Його суть полягає в тому, що власники житла, які надовго залишають свої будинки, передають їх під нагляд іншим людям. Натомість ті отримують можливість проживати в цих оселях без оплати оренди.

Умови участі

До обов’язків учасників таких програм зазвичай входить догляд за будинком, прилеглою територією, садом, а також іноді — за домашніми тваринами. Також можуть бути передбачені окремі побутові доручення від власників.

Прихильники цього формату вважають його можливістю жити в одному з туристично привабливих регіонів Італії без значних витрат на оренду житла. У деяких випадках це розглядають як доступнішу альтернативу програмам купівлі старих будинків за символічною ціною, які часто потребують значних інвестицій у ремонт.

Водночас не всі позитивно оцінюють таку практику. У коментарях користувачі зазначають, що догляд за будинком, садом і тваринами може фактично перетворюватися на повноцінну неоплачувану роботу.

Також звертається увага на те, що участь у таких програмах доступна не всім охочим, оскільки остаточне рішення про кандидатів ухвалюють власники житла.

Попри це, формат house sitting продовжує набирати популярності серед мандрівників, які хочуть тимчасово жити за кордоном, занурюватися в місцеве середовище та водночас зменшувати витрати на проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Керівників і заступників можуть звільняти за особисте використання службового майна — позиція Верховного Суду

Працівник використовував службовий автомобіль не за призначенням — Верховний Суд оцінив, чи є це підставою для звільнення.

ВРП залишила в силі попередження судді ВАКС Віктору Маслову за неконкретизовану заборону на спілкування

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення на суддю ВАКС Віктора Маслова.

Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Верховний Суд пояснив, коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Чи може Пенсійний фонд законно припинити виплату індексації після того, як військових виграв суд щодо перерахунку грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]