Верховний Суд пояснив, коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Чи може Пенсійний фонд законно припинити виплату індексації після того, як військових виграв суд щодо перерахунку грошового забезпечення.

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Право на соціальний захист, закріплене у статті 46 Конституції України, є основою відносин між державою та громадянином. Проте реалізація цього права для військових пенсіонерів часто перетворюється на судові процеси. Головним питанням у 2024–2026 роках стало питання: чи сумісні індексація пенсії та її перерахунок у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму?

Постанова Верховного Суду від 10 червня 2026 року у справі №300/6209/24 дає чітку відповідь на це питання, базуючись на принципах недопустимості подвійного соціального забезпечення та пріоритеті спеціальних норм.

Позивач, як військовий пенсіонер отримував пенсію за вислугу років з 2005 року за Законом № 2262-XII. У грудні 2023 року він виграв суд у справі № 300/6613/23, рішенням у якій суд зобов’язав ПФУ перерахувати його пенсію на підставі оновленої довідки ДСНС станом на 01 січня 2023 року. Рішення було пов’язано із зростанням прожиткового мінімуму та відповідним збільшенням посадових окладів.

У березні 2024 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії, включивши індексації за 2022, 2023 та 2024 роки. У результаті розмір виплати зріс до 23 554,86 грн.

Втім уже в червні 2024 року ПФУ здійснив новий перерахунок, яким виключив із пенсійного забезпечення індексацію за 2022 та 2023 роки, проведену відповідно до постанов № 118 та № 168.

У Пенсійному фонді пояснили це тим, що після підвищення пенсії внаслідок зростання грошового забезпечення пенсіонера право на додаткову індексацію за відповідні періоди нібито було втрачено.

Суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік пенсіонера та визнали дії ПФУ протиправними.

Натомість Пенсійний фонд подав касаційну скаргу, посилаючись на правові висновки Верховного Суду у зразковій справі № 400/6254/24.

Мотиви Верховного Суду та юридичний аналіз

Верховний Суд підійшов до вирішення спору диференційовано, розділивши періоди 2022 та 2023 років.

Скасування індексації за 2023 рік (Постанова №168)

Верховний Суд застосував положення абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів № 168. Норма передбачає, що коефіцієнт збільшення пенсії не застосовується у разі, якщо пенсія вже була перерахована у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Суд встановив, що пенсія позивача була перерахована на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення станом на 2023 рік, виданої у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

На думку суду, такий перерахунок сам по собі є механізмом компенсації зміни соціально-економічних показників. Тому додаткове застосування індексації за 2023 рік фактично призвело б до подвійного підвищення однієї й тієї самої пенсійної виплати за один і той самий період.

Саме з цих підстав Верховний Суд погодився з позицією Пенсійного фонду щодо відсутності права на індексацію за 2023 рік.

Чому індексацію за 2022 рік суд залишив у силі

Водночас Верховний Суд дійшов протилежного висновку щодо індексації, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 118 за 2022 рік.

Суд звернув увагу, що у 2022 році пенсія позивача не перераховувалася у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців. Відтак обмеження, передбачене постановою № 168, на цей період не поширювалося.

Крім того, підвищення пенсії на коефіцієнт 1,14, встановлене з 1 березня 2022 року, стало складовою частиною пенсійної виплати. Постанова № 118 прямо передбачає врахування такого підвищення під час подальших перерахунків пенсії.

Тому Верховний Суд зазначив, що подальший перерахунок пенсії у 2023 році з інших підстав не може бути підставою для скасування або вилучення вже нарахованої та законно виплаченої індексації за 2022 рік.

Суд розмежував індексацію за 2022 і 2023 роки, визнавши правомірним її збереження за 2022 рік та неправомірним одночасне застосування індексації і перерахунку через підвищення грошового забезпечення за 2023 рік.

Якщо у 2022 році пенсія не перераховувалася на підставі оновлених довідок про грошове забезпечення, індексація, встановлена постановою Кабінету Міністрів № 118, залишається складовою пенсійної виплати та підлягає врахуванню під час подальших перерахунків.

Якщо ж пенсія була перерахована на підставі довідки про грошове забезпечення станом на 2023 рік, застосування індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 168 не здійснюється, оскільки такий перерахунок уже враховує підвищення соціально-економічних показників.

Рішення підтверджує необхідність індивідуальної оцінки кожного випадку перерахунку пенсії. Суд фактично розмежував правові наслідки індексації за 2022 та 2023 роки залежно від того, чи проводився перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною грошового забезпечення.

Для військових пенсіонерів це рішення є орієнтиром під час перевірки правильності нарахування пенсійних виплат після проведення перерахунків, а для органів Пенсійного фонду — щодо меж застосування механізмів індексації та перерахунку пенсій.

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