Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

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Право на социальную защиту, закрепленное в статье 46 Конституции Украины, является основой отношений между государством и гражданином. Однако реализация этого права для военных пенсионеров часто превращается в судебные процессы. Главным вопросом в 2024–2026 годах стал вопрос: совместимы ли индексация пенсии и ее перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума?

Постановление Верховного Суда от 10 июня 2026 года по делу № 300/6209/24 дает четкий ответ на этот вопрос, основываясь на принципах недопустимости двойного социального обеспечения и приоритете специальных норм.

Истец как военный пенсионер получал пенсию за выслугу лет с 2005 года по Закону № 2262-XII. В декабре 2023 года он выиграл суд по делу № 300/6613/23, решением по которому суд обязал ПФУ пересчитать его пенсию на основании обновленной справки ГСЧС по состоянию на 01 января 2023 года. Решение было связано с ростом прожиточного минимума и соответствующим увеличением должностных окладов.

В марте 2024 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсии, включив индексации за 2022, 2023 и 2024 годы. В результате размер выплаты вырос до 23 554,86 грн.

Впрочем, уже в июне 2024 года ПФУ осуществил новый перерасчет, которым исключил из пенсионного обеспечения индексацию за 2022 и 2023 годы, проведенную в соответствии с постановлениями № 118 и № 168.

В Пенсионном фонде объяснили это тем, что после повышения пенсии вследствие роста денежного довольствия пенсионера право на дополнительную индексацию за соответствующие периоды якобы было утеряно.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону пенсионера и признали действия ПФУ противоправными.

В свою очередь Пенсионный фонд подал кассационную жалобу, ссылаясь на правовые выводы Верховного Суда в образцовом деле № 400/6254/24.

Мотивы Верховного Суда

Верховный Суд подошел к решению спора дифференцированно, разделив периоды 2022 и 2023 годов.

Отмена индексации за 2023 год (Постановление №168)

Верховный Суд применил положения абзаца третьего пункта 2 постановления Кабинета Министров № 168. Норма предусматривает, что коэффициент увеличения пенсии не применяется в случае, если пенсия уже была пересчитана в связи с повышением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих.

Суд установил, что пенсия истца была пересчитана на основании обновленной справки о денежном довольствии по состоянию на 2023 год, выданной в связи с увеличением прожиточного минимума.

По мнению суда, такой перерасчет сам по себе является механизмом компенсации изменения социально-экономических показателей. Поэтому дополнительное применение индексации за 2023 год фактически привело бы к двойному повышению одной и той же пенсионной выплаты за один и тот же период.

Именно на этих основаниях Верховный Суд согласился с позицией Пенсионного фонда касательно отсутствия права на индексацию за 2023 год.

Почему индексацию за 2022 год суд оставил в силе

В то же время Верховный Суд пришел к противоположному выводу относительно индексации, проведенной в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 118 за 2022 год.

Суд обратил внимание, что в 2022 году пенсия истца не пересчитывалась в связи с повышением денежного довольствия военнослужащих. Следовательно, ограничение, предусмотренное постановлением № 168, на этот период не распространялось.

Кроме того, повышение пенсии на коэффициент 1,14, установленное с 1 марта 2022 года, стало составной частью пенсионной выплаты. Постановление № 118 прямо предусматривает учет такого повышения при последующих перерасчетах пенсии.

Поэтому Верховный Суд отметил, что последующий перерасчет пенсии в 2023 году по другим основаниям не может быть основанием для отмены или изъятия уже начисленной и законно выплаченной индексации за 2022 год.

Суд разграничил индексацию за 2022 и 2023 годы, признав правомерным ее сохранение за 2022 год и неправомерным одновременное применение индексации и перерасчета из-за повышения денежного довольствия за 2023 год.

Если в 2022 году пенсия не пересчитывалась на основании обновленных справок о денежном довольствии, индексация, установленная постановлением Кабинета Министров №118, остается составной частью пенсионной выплаты и подлежит учету при последующих перерасчетах.

Если же пенсия была пересчитана на основании справки о денежном довольствии по состоянию на 2023 год, применение индексации в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 не осуществляется, так как такой перерасчет уже учитывает повышение социально-экономических показателей.

Решение подтверждает необходимость индивидуальной оценки каждого случая перерасчета пенсии. Суд фактически разграничил правовые последствия индексации за 2022 и 2023 годы в зависимости от того, проводился ли перерасчет пенсии в связи с изменением денежного довольствия.

Для военных пенсионеров это решение является ориентиром во время проверки правильности начисления пенсионных выплат после проведения перерасчетов, а для органов Пенсионного фонда — касательно границ применения механизмов индексации и перерасчета пенсий.

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