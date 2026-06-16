Судебный приказ: по каким долгам можно получить решение суда без судебного заседания

В перечень входят заработная плата, алименты, коммунальные услуги и другие подтвержденные требования.

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Судебный приказ представляет собой особую форму судебного решения, выносимого в порядке приказного производства по результатам рассмотрения определенных законом требований. В отличие от искового производства, такая процедура является упрощенной: дело рассматривается без судебного заседания, без вызова заявителя и должника и без заслушивания их объяснений, пояснила пресс-служба Херсонского апелляционного суда.

В соответствии со статьей 160 Гражданского процессуального кодекса Украины, судебный приказ выдается по результатам рассмотрения требований, определенных статьей 161 ГПК Украины, и подлежит исполнению по правилам, установленным для исполнения судебных решений. То есть он одновременно является судебным решением и исполнительным документом.

Приказное производство применяется в случаях, когда требование документально подтверждено и относится к перечню, прямо определенному законом. В частности, речь идет о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы; алиментов; задолженности за жилищно-коммунальные, телекоммуникационные услуги, услуги телевидения и радиовещания; компенсации расходов на розыск должника, ребенка или транспортного средства; возврат стоимости товара ненадлежащего качества и другие требования, предусмотренные статьей 161 ГПК Украины.

Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд первой инстанции по правилам подсудности. Суд проверяет его соответствие требованиям ГПК Украины и наличие документов, подтверждающих заявленное требование. По результатам рассмотрения суд принимает решение о выдаче судебного приказа или об отказе в его выдаче.

Судебный приказ не подлежит апелляционному обжалованию. В то же время должник имеет право подать в суд, который его выдал, заявление об отмене в течение 15 дней со дня вручения копии приказа и приложенных документов. Это правило не применяется к отдельным категориям приказов, в частности, касающихся взыскания алиментов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой статьи 161 ГПК Украины.

В случае отмены судебного приказа заявитель может обратиться в суд с теми же требованиями уже в порядке искового производства. Таким образом, приказное производство предназначено для быстрой судебной защиты в случаях, когда требование является определенным и подтвержденным доказательствами, а не для разрешения сложных споров между сторонами.

Требования, по которым может быть выдан судебный приказ

В соответствии со статьей 161 ГПК Украины, судебный приказ может быть выдан только в определенных законом случаях:

Трудовые требования — о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета. Требования о компенсации расходов на розыск — ответчика, должника, ребенка или транспортных средств должника. Алиментные требования — о взыскании алиментов в определенном размере, если они не связаны с установлением или оспариванием отцовства или материнства и не требуют привлечения других заинтересованных лиц. Требования о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги — включая индекс инфляции и 3 % годовых, если такие начисления предусмотрены законом. Требования о взыскании задолженности за телекоммуникационные услуги, услуги телевидения и радиовещания. Требования о возврате стоимости товара ненадлежащего качества — при наличии вступившего в законную силу решения суда о факте продажи такого товара. Отдельные договорные денежные требования — если они основаны на письменном договоре, заявлены к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и не превышают 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Таким образом, судебный приказ является инструментом упрощенной и оперативной судебной защиты в гражданском процессе. Его преимущества — скорость рассмотрения, отсутствие судебного заседания и возможность последующего принудительного исполнения. В то же время в случае наличия спора о праве такие требования рассматриваются уже в исковом производстве.

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