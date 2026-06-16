Danone подала в суд на Chobani из-за якобы вводящих в заблуждение заявлений о содержании белка в йогуртах

В иске речь идет о якобы вводящей в заблуждение маркировке продукции и некорректном позиционировании линейки белковых продуктов.

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Материнская компания американского бренда йогуртов Dannon, французская Danone, подала иск в суд против конкурента Chobani, обвинив его во введении потребителей в заблуждение относительно заявлений о высоком содержании белка в продукции. Об этом сообщает Reuters.

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, компания Danone заявила, что Chobani завышает показатели содержания белка на этикетках мультипорционных упаковок линейки Chobani 20G Protein, которую, по утверждению истца, позиционируют как прямую конкуренцию продукту Danone Oikos Pro в сегменте высокобелковых йогуртов.

Danone утверждает, что такая практика вводит в заблуждение, учитывая общую тенденцию, согласно которой медицинские специалисты и государственные органы США рекомендуют употреблять продукты с повышенным содержанием белка для поддержания здоровья. В компании также заявили, что Chobani, по их мнению, сознательно использует это в маркетинге.

Представители Chobani и юристы, ранее защищавшие компанию от других исков Danone по поводу рекламы, на запросы о комментарии не ответили.

Согласно иску, Oikos Pro содержит 20 граммов белка на порцию объемом 5,3 унции, что соответствует типичным отраслевым стандартам. Danone отмечает, что производство йогуртов с такой концентрацией белка является сложным и затратным, тогда как Chobani, по ее утверждению, увеличила размер порций, не увеличив фактическое содержание белка пропорционально.

В материалах дела говорится, что при соблюдении правил Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в отношении размера порций фактическое содержание белка в продукции Chobani могло бы быть ниже 18 граммов.

Danone также утверждает, что такая стратегия делает Chobani 20G Protein более похожим на линейку Oikos Triple Zero, которая стоит дешевле и содержит 15–18 граммов белка на порцию.

В иске отмечается, что если бы потребители были проинформированы о реальном содержании белка, они могли бы выбрать либо Oikos Pro как продукт с высоким содержанием белка, либо Oikos Triple Zero как более доступную альтернативу.

Danone требует неуказанную компенсацию убытков и изменения маркировки продукции.

Это как минимум четвертый судебный спор между Danone и Chobani с 2016 года — двумя крупнейшими производителями греческого йогурта на рынке США.

Также сообщается, что Chobani обратилась в федеральный суд Манхэттена с ходатайством об отклонении отдельного иска Danone, в котором компанию обвиняют в копировании упаковки и слогана «Bright & Mellow» для линейки холодного кофе.

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